El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, invitó a una reunión de expresidentes y de líderes de los partidos políticos del país, con el propósito de dirimir las diferencias surgidas en los meses recientes en medio del proceso de transición en el Gobierno nacional y de la renovación del Congreso.

Así, Henríquez convocó al líder de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, al saliente mandatario Gustavo Petro y al jefe de Estado electo, Abelardo De La Espriella, quien se posesionará en el cargo el próximo viernes 7 de agosto.

Centro Democrático prometió respaldar las iniciativas de Abelardo De La Espriella

“En medio de las diferencias, los colombianos esperan soluciones. En búsqueda de este propósito, mi anhelo es reunirme con el presidente Abelardo De La Espriella, a quien he apoyado, con el presidente Gustavo Petro, de quien he sido opositor, con el presidente Álvaro Uribe, mi mentor, y los demás líderes de los partidos políticos”, manifestó Henríquez.

La transición en la Casa de Nariño generó una disputa en la derecha, entre el uribismo y el sector afín a De La Espriella, pero también una fuerte confrontación entre los presidentes entrante y saliente, a tal punto que las partes decidieron no hacer un empalme entre ambas administraciones.

Henríquez, quien fue elegido sin el respaldo político del Gobierno electo, expresó que “la democracia colombiana es mi único compromiso”. El presidente del Senado le pondrá la banda presidencial a De La Espriella en su investidura.