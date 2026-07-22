Iván Cepeda realizará un acto público en Barranquilla paralelo a la posesión de Abelardo De La Espriella

El senador de oposición, Iván Cepeda, no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. El congresista ya había dejado claro que no se presentaría a ese evento; sin embargo, ahora anunció que participará en un acto público en Barranquilla, que se llevará a cabo de manera paralela a la investidura del abogado.

“No voy a asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. Dada mi posición de desconocimiento de su legitimidad como presidente de la república, me permito anunciar que, por invitación que he recibido por parte de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, el próximo 7 de agosto estaré en la ciudad de Barranquilla”, expresó el senador del Pacto Histórico, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

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Cepeda insiste en cuestionar el resultado de los comicios, a pesar de que los observadores internacionales, los organismos electorales, las instituciones del país y otros actores internacionales ya validaron la transparencia del proceso electoral y destacaron el rol que desempeñó la Registraduría en este.

El senador manifestó que ese acto público “tendrá por objeto expresarme con relación a los planteamientos que haga el señor De La Espriella comenzando este periodo de gobierno”. Aún no está claro dónde será la posesión y la próxima semana el Congreso tendrá que estudiar una proposición para determinar si avalan o no el traslado del lugar de la investidura.

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“Esa demostración será, como lo hemos hecho siempre, pacífica, pero será una clara posición de desobediencia civil”, enfatizó el congresista. De La Espriella debe tomar posesión ante el Congreso en pleno, con la asistencia de una mayoría simple de los legisladores.