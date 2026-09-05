La próxima visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comenzó a generar reacciones políticas. El senador Iván Cepeda lanzó este sábado, 5 de septiembre, una dura advertencia sobre lo que, a su juicio, estaría detrás del viaje del alto funcionario estadounidense.

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Rubio estará en Colombia como parte de una gira que realizará entre el 8 y el 10 de septiembre y que también incluirá a Ecuador y Perú.

Oficialmente, Washington ha señalado que uno de los asuntos de la agenda será el respaldo de Estados Unidos a la respuesta colombiana frente a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. También se discutirán la cooperación contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.

Sin embargo, desde Cartagena, Cepeda puso en duda que esos sean los únicos intereses detrás de la visita y vinculó el viaje con asuntos energéticos y de soberanía nacional.

Cepeda cuestiona qué hay detrás de la visita de Rubio

El senador planteó interrogantes sobre una eventual intensificación de la explotación de hidrocarburos y mencionó específicamente el fracking.

“Entonces, la pregunta que hacemos es: ahora, a través del fracking, a través de una explotación intensificada del petróleo, ¿se busca convertir a Colombia en una especie de reserva petrolera y energética de Estados Unidos?”, afirmó Cepeda.

Acto seguido, el dirigente opositor aseguró que, desde su perspectiva, allí estaría una de las verdaderas razones del viaje de Rubio.

“Ese es el propósito real de la visita del señor Rubio, así que tras ese anuncio que pareciera ser muy humanitario de ayuda a las víctimas del terremoto, nuestra preocupación es que se viene a otra cosa”, sostuvo.

Cepeda fue más allá y aseguró que teme que durante la visita se alcancen acuerdos que, en su opinión, podrían comprometer la autonomía del país frente a Washington.

“Y es a sellar compromisos de intervención y de postración de Colombia y su soberanía a Estados Unidos”, concluyó el senador.

#Política | El senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, advirtió desde Cartagena que la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, será para sellar compromisos de intervención en Colombia. pic.twitter.com/OG2iJhtAEE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 5, 2026

¿Por qué es tan importante la visita de Marco Rubio a Colombia, tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder?

¿Qué hará Marco Rubio en Colombia?

El Departamento de Estado estadounidense informó que Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú para fortalecer las alianzas de Washington en la región. En territorio colombiano está previsto que sostenga reuniones con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La llegada del secretario de Estado se produce en medio de un fortalecimiento de la relación bilateral entre Bogotá y Washington. Colombia se ha acercado nuevamente a Estados Unidos en asuntos de seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras ambos gobiernos también han abierto conversaciones sobre comercio y cooperación.

Las declaraciones de Cepeda introducen ahora un nuevo frente en la discusión política alrededor de la visita: mientras Washington presenta públicamente una agenda centrada en cooperación, seguridad, comercio y atención de la emergencia, el senador sostiene que detrás del encuentro existirían intereses relacionados con los recursos energéticos y una mayor influencia estadounidense sobre Colombia.