Iván Cepeda no supera la derrota en las urnas y lanzó fuertes críticas contra “la participación” de Trump en las presidenciales

El senador de oposición, Iván Cepeda, no supera la derrota en las urnas que sufrió el pasado 21 de junio ante el hoy presidente Abelardo De La Espriella y volvió a hablar del tema este miércoles, 2 de septiembre, en la Comisión Primera del Senado.

Cepeda reflexionó sobre varios asuntos que ocurrieron en medio de la contienda electoral, entre ellos, lo que llama la “intervención” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la votación a favor del Tigre.

“Estamos hablando de que un mandatario ha hecho una afirmación pública. Estamos hablando de una operación de intervención. Y eso tiene connotaciones muy serias: ¿qué tan significativa fue esa intervención? ¿En qué planos fue? ¿Se redujo simplemente a manifestar o expresar simpatías o tuvo connotaciones políticas, económicas, logísticas, informáticas en medio de nuestro proceso electoral?”, preguntó Cepeda.

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cepeda continuó con su intervención desde la Comisión Primera: “Ese es un tema de discusión. No lo planteamos nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo dijo en una rueda de prensa. Algunos podrán decir que era como muchas cosas que dice, una nota jocosa, pero no creo. Él dijo —todos los escuchamos— que el entonces candidato Abelardo De La Espriella llevaba participando en el proceso electoral no muy exitosamente hasta que él, el presidente de Estados Unidos, metió la mano en esto”, recordó.

Donald Trump volvió a pronunciarse sobre las elecciones en Colombia y su respaldo a Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País: fotos de Colprensa y Jorge Orozco, El País

Y siguió: “Trump dijo que gracias a su intervención, De La Espriella pudo obtener el resultado y ganar las elecciones. Esa no es una acusación nuestra. Son palabras del presidente de Estados Unidos. ¿Alguien quiere explicar eso? No es a nosotros a los que se nos debe culpar por esa afirmación. Sí, el presidente de Estados Unidos dijo que intervino en esta elección; dijo que, gracias a su intervención, uno de los candidatos había triunfado. Entonces, sí creo legítimo que expresemos la pregunta: ¿hasta dónde esa intervención terminó siendo definitiva o no?”.

Rafael Nieto y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

El senador del Centro Democrático, Rafael Nieto, cuestionó las palabras de Cepeda sobre la supuesta intervención de Trump en los comicios presidenciales.

“Ustedes (la izquierda), sistemáticamente han mantenido silencio y lo tuvieron durante cuatro años sobre las declaraciones que una y otra vez hizo Gustavo Petro sobre distintos procesos electorales y las actuaciones de otros jefes de gobierno en América Latina. Eso no tiene sentido. Tenemos que ser coherentes en la posición y exigir la misma conducta a todos, independientemente de las simpatías ideológicas”, manifestó el constitucionalista.

Y añadió: “Si el senador Iván Cepeda considera que las declaraciones del presidente Donald Trump trascendieron de las palabras a hechos distintos en los asuntos colombianos o el Pacto Histórico tiene esa información, lo que corresponde es ponerla a disposición de la opinión pública”.

Donald Trump y Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana

Precisamente, este miércoles, 2 de septiembre, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump elogió a De La Espriella.

“Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”, dijo Trump.

“No se esperaba que ganara, era uno de 10 personas aspirando, no era el favorito”, expresó, al preguntársele por sus alianzas en Latinoamérica. “Hizo un gran trabajo y fue elegido”, agregó.