“Él es media copa”: Andrea Petro describe a Gustavo Petro, su padre

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló con SEMANA. Lo hizo con motivo del libro que lanzará en dos fases, un primer tomo en octubre y otro en diciembre próximo, en el que hablará de su vida y de lo que implicó ser la hija del primer presidente de izquierda que tuvo Colombia.

En el marco de la entrevista, Andrea Petro se refirió a su papá como “media copa”. Lo hizo cuando fue consultada por las supuestas adicciones del expresidente Petro.

Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: Habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

Andrea, hija del expresidente Gustavo Petro, respondió a quienes lo llaman “drogadicto” y lo señalan de salir con “travestis”

“Andrea, y después de todo esto que ha pasado en estos cuatro años de gobierno de su padre, donde hubo tantos escándalos, tantas cosas, ¿cómo está usted, cómo se ha sentido? La justicia determinará tantas cosas que se han dicho, pero a su padre lo han catalogado de muchas cosas. Yo no sé si te tendrán razón o no, pero usted cómo se siente de que le digan a su padre todo lo que le dicen. Discúlpeme, pero le dicen desde drogadicto hasta ladrón", le consultó SEMANA.

Andrea Petro respondió: “Duele mucho como hija, no crean, uno trata de no escuchar, de no leer los comentarios de la gente, pero pasan momentos cuando uno está más vulnerable, psicológicamente, uno se pone a leer comentarios y comienza a escuchar las cosas de la gente, los insultos, las amenazas de muerte, que por lo común uno no lo hace, cuando está bien uno lo hace, pero es difícil porque es a tú papá que le están diciendo unas cosas que tú sabes muy bien que no son ciertas. Y que no puedes tampoco, cuando era miembro de la familia presidencial había mucha diplomacia y muchas cosas que uno no puede decir ni meterse, ahora ya me importa un carajo. Ahora ya tengo la libertad de decir las cosas tal como yo las siento y dolía, a mí me dolía que le dijeran que era drogadicto, que a veces cuando hacía un discurso se le iba la lengua, entonces que estaba borracho, y yo toda mi vida a mi papá yo lo he visto así. Él está exhausto, no está borracho, se le va la lengua, a mí también”.

Posteriormente, indicó: “Son unas situaciones bastante pesadas o cuando le decían que salía contra travestis o cosas así, sabiendo que la ama las mujeres. Obviamente, pues a uno lo ofenden. Pero sobre todo son todas esas acusaciones como que solamente que vienen del odio, que es visceral y que lo acusan y lo acusan. A uno como hijo siempre le va a afectar, uno no puede decir que no, por más que yo tenga 35 años, que yo sea mamá, cabeza de familia también. Me duele, me duele porque sus ataques también son contra uno mismo, contra sus hermanos y uno sabe que si uno no tiene la experiencia o la madurez emocional para sobrellevar ese tipo de cosas, eso destruye a una persona en dos segundos”.

Posteriormente, SEMANA le consultó: ¿Entonces, todo esto que han dicho de su padre no es cierto, él no consume alguna sustancia psicoactiva?

“No. A él le pasa que es media copa. Yo he sido la culpable de traerle una cerveza, que le encanta, que se llama la Duvel, que es belga. Y el solamente se puede tomar una porque el reflujo no lo deja para más. Entonces, que él esté ebrio, no puede desde que tuvo el episodio de cáncer en el esófago, él no puede ni siquiera consumir casi café, ni ají, porque le hace reflujo y siempre está tosiendo. Entonces, usted siempre lo ve en los discursos tomando agua o tomándose una pastillita porque le duele físicamente”, respondió.

“Y él no es una persona de: ‘Me voy a tomar tres cervezas y ya no me importa lo que pase’. A él sí le importa porque su salud está primero. Y nosotros también como hijos hemos estado pendientes de eso”, indicó al respecto.

Vea la entrevista completa con Andrea Petro:

Respecto al futuro de su padre, Andrea Petro respondió: “En este momento está bastante desestabilizado porque pues claro de la noche a la mañana tener tanto, ser el foco de atención y al día siguiente ya no hay nada. Puede que uno lo tome como unas vacaciones, un descanso, un respiro o puede que se vaya para el otro lado, que es estar mal o no saber qué hacer con su vida. Pero él es una persona sumamente académica y él lo que se va a dedicar es a hacer conferencias a través del mundo, como ya lo dijo y pido permiso para eso, que son sus conferencias. Y dictar algunas clases, que eso es lo que él siempre ha querido hacer y que está haciendo, y sigue escribiendo algunos libros que va a estar sacando durante estos próximos años, pero él es una persona sumamente académica, entonces no me preocupo más por que él no sepa qué va a hacer exactamente”.