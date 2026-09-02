Andrea, hija del expresidente Gustavo Petro, respondió a quienes lo llaman “drogadicto” y lo señalan de salir con “travestis”

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló en El Debate de SEMANA sobre varios temas que rodean a su padre.

En medio de la entrevista, Andrea Petro respondió a quienes lo llaman “drogadicto” y lo señalan de salir con “travestis”.

La joven no ocultó que le duele lo que dicen de su papá, pero la diferencia es que ahora que él ya terminó su mandato presidencial, ella ya puede hablar de muchas cosas abiertamente.

“Uno trata como de no escuchar, de no leer los comentarios de la gente, pero pasa que en los peores momentos, en los que uno está más vulnerable psicológicamente, uno se pone a leer comentarios y comienza a escuchar las cosas de la gente, los insultos, las amenazas de muerte. Pero es difícil, porque es a tu papá a quien le están diciendo unas cosas que tú sabes muy bien que no son ciertas. Cuando era miembro de la familia presidencial, hay como mucha diplomacia y muchas cosas que uno no puede decir ni meterse y ahora ya me importa un carajo (risas). Ahora ya tengo la libertad de decir las cosas tal cual yo las siento”, dijo Andrea Petro en El Debate.

En tal sentido, fue enfática en decir que le “dolía” cuando decían que el expresidente salía con travestis, recalcando que él “ama las mujeres”.

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“A mí me dolía que le dijeran que era drogadicto, que a veces cuando hacía un discurso se le iba la lengua, entonces que estaba borracho, y yo toda mi vida, a mi papá, lo he visto así. Él está exhausto, no está borracho, se le va la lengua, a mí también. Son unas situaciones bastante pesadas. O cuando le decían que salía con travestis o cosas así, sabiendo que él ama a las mujeres. Obviamente, pues a uno lo ofenden. Pero sobre todo son todas esas acusaciones como que solamente vienen del odio, que es visceral, y que lo acusan y lo acusan y a uno como hijo siempre le va a afectar, uno no puede decir que no”, destacó Andrea Petro.

La hija expresidente también manifestó en El Debate que dichos ataques no son solo contra el expresidente Petro, sino también contra ella y el resto de la familia.

“Por más que yo tenga 35 años, que yo sea mamá cabeza de familia, también me duele. Me duele porque esos ataques también son contra uno mismo, contra sus hermanos, y uno sabe que, si uno no tiene la experiencia o la madurez emocional para sobrellevar ese tipo de cosas, eso destruye a una persona en dos segundos”, agregó.

Por último, Andrea insistió en El Debate de SEMANA en que su papá no es consumidor de alguna sustancia psicoactiva.

“Miren, es lo que le he explicado a mucha gente. A él le pasa que es media copa, digamos. Yo he sido la culpable de traerle una cerveza que le encanta a él, que se llama la Duvel, que es belga, y él solamente se puede tomar una porque el reflujo no lo deja para más; él no puede ni siquiera consumir casi ni café ni ají, porque de una le hace reflujo y siempre está tosiendo. Entonces ustedes siempre lo ven en los discursos tomando agua o tomándose una pastillita porque le duele físicamente”, afirmó.