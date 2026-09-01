Le exponen al Gobierno De La Espriella la clave para capturar o dar de baja a alias Bendito Menor

El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza en la ofensiva militar en varias regiones del país contra los criminales. De hecho, 20 guerrilleros fueron abatidos en las últimas horas en el Guaviare, tras un bombardeo contra una estructura comandada por alias Iván Mordisco.

En video, la desafiante reaparición de alias Bendito Menor tras la advertencia de Abelardo De La Espriella: “Estamos es melo”

Entre los objetivos del Gobierno De La Espriella también está Naín Andrés Pérez, alias Naín o Bendito Menor, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien no para de burlarse de las autoridades colombianas a pesar de que ofrecen hasta $ 1.000 millones de recompensa por su paradero.

En El Debate de SEMANA, el general (r) Eliécer Camacho Jiménez le expuso al Gobierno la clave para capturar o dar de baja a alias Bendito Menor.

Para el exoficial de la Policía Nacional, es vital que las autoridades desplieguen todas las capacidades para ubicar, capturar o neutralizar a ese criminal que opera en La Guajira.

“Precisamente, hay un trabajo que realiza inteligencia con su investigación criminal, donde se realiza un inventario de estos criminales que tienen un alto valor. Posiblemente en fortaleza de estructura como cabecilla, pero también hay unos como Bendito Menor que tienen un poderío por su actitud beligerante de querer retar al Gobierno nacional. Ahí, tanto inteligencia como investigación criminal deben en ese inventario colocar todas las capacidades para poder capturarlo, ubicarlo o neutralizarlo”, dijo el general (r) en El Debate de SEMANA.

Para Camacho Jiménez, lo que está haciendo Bendito Menor en redes sociales, retando al Gobierno De La Espriella, incita a otros criminales a hacer lo mismo.

La búsqueda del criminal Bendito Menor tiene ahora implicaciones internacionales

“Pero si hay una articulación, un inventario, como le digo, de cabecillas, donde le den una prioridad de acuerdo a su nivel en las estructuras criminales y los colocan como objetivos de alto valor, y les colocan investigadores u hombres de inteligencia con esa capacidad, para poder llegarles y poder realizar esa afectación, esa es una metodología que estaba débil en los últimos años, pero que siempre se ha realizado para que esas personas sean colocadas a buen recaudo y así evitar que se sigan presentando y motivando a otras organizaciones criminales a que mantengan esa afectación”, concluyó Camacho Jiménez en El Debate de SEMANA.