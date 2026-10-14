Secretario de Seguridad de Medellín contó el gran cambio que han tenido con Abelardo De La Espriella: “Nadie se lo explica”

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, habló en El Debate de SEMANA acerca de la situación actual de la ciudad y se refirió también al presidente Abelardo De La Espriella.

El funcionario aseguró que desde el pasado 7 de agosto, día en el que comenzó la nueva administración, la realidad en cuanto a las regiones ha cambiado bastante en comparación con lo que se vio en el gobierno de Gustavo Petro.

“Yo creo que más que gustarle a uno, es celebrar que las cosas están pasando como tenían que ser. Ahora hay un diálogo, hay una escucha, hay un entendimiento y hay una prioridad para las regiones”, comentó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Villa Mejía contó que en estos dos meses se ha reunido muchas más veces con los ministros y con personas del Gobierno que durante los años en los que Petro estuvo al frente del país.

De hecho, explicó que en muchas ocasiones no pudieron actuar como se debería por cuenta de la administración anterior. “Teníamos a un gobierno en contra metiéndonos el palo en la rueda y que se puso del lado de los criminales”, dijo.

“Aquí enfrentábamos una lucha contra los criminales, pero resultaba que los que más los defendían eran los miembros del Gobierno nacional y sus aliados, que se convirtieron en padrinos y madrinas de la mafia”, agregó.

El secretario recordó cuando algunos delincuentes se subieron en una tarima con el expresidente Petro. A esto, se le suma que supuestamente desde el Ejecutivo se llamaba a no hacer operativos, lo cual habría permitido que los criminales actuaran en muchas oportunidades con gran facilidad.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Eso nadie se lo explica: uno dando una guerra contra la criminalidad y teniendo que protegerse del propio gobierno”, expresó.

Tras la llegada de Abelardo De La Espriella, según dijo el secretario, la situación cambió por completo y hay un aire diferente. Sobre la Fuerza Pública, afirmó que hoy en día está “descongelada” y puede combatir a quienes siembran terror en el país.

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Todo esto, de acuerdo con él, se ha venido reflejando en las cifras y en las actuaciones que se han tenido en las últimas semanas. “Esto no es si quieren o no luchar contra el crimen, es el deber constitucional que tienen”, apuntó.

“A pesar de esta tormenta y esa pandemia que fue el gobierno de Gustavo Petro, aquí dimos resultados, les dimos duro a los criminales y fuimos capaces de reducir los indicadores de los delitos”, añadió.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que esperan hacer las cosas mucho mejor gracias al apoyo que están teniendo y que se ha expresado por parte del Ejecutivo de De La Espriella.

“Nosotros siempre que nos referimos al 7 de agosto decimos que por fin cesó la horrible noche para los colombianos, pero ahora sí empezó la horrible noche para los criminales”, complementó.