Clara Lucía Sandoval, gerente del Gobierno para Bogotá, habló con El Debate de SEMANA. En el marco de la entrevista fue consultada por los cuestionamientos que ha recibido su nombramiento.

La funcionaria fue nombrada hace dos meses por el Ejecutivo y desde entonces intenta impulsar los proyectos capitalinos, siendo el metro de Bogotá una de las prioridades.

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Vea la entrevista con Clara Lucía Sandoval, gerente del Gobierno para Bogotá:

“Algunos pensaron que la decisión del presidente de nombrarla a usted como gerente presidencial de los temas para Bogotá era una especie de alcaldesa en la sombra, como si se tratara de un cogobierno. ¿Qué opina sobre eso que se dijo en su momento, ya dos meses después?”, le consultó SEMANA.

“No, para nada. El presidente ante todo ha sido respetuoso de la labor del alcalde y no solamente respetuoso, sino que ha reconocido los grandes avances que bajo la alcaldía de (…) Carlos Fernando Galán ha tenido la ciudad. Lo que se busca precisamente es ayudar al alcalde a que él pueda desarrollar esas obras importantes, pero también que Bogotá sienta que tiene presidente”, dijo Sandoval.

“Si bien es cierto que los ciudadanos votan por un alcalde que desarrolle unas obras con una visión de ciudad, también votan por un presidente que quieren que esté presente y que esté activo en las obras de la ciudad. Nosotros, por cuatro años, tuvimos un presidente que parecía estar peleando contra la ciudad. Y lo que se busca a través de esta gerencia no es pasar por encima de la autonomía territorial de ninguna manera, sino más bien apoyar a la administración distrital para que pueda sacar adelante esos proyectos tan importantes que le mejoren la calidad de vida a los bogotanos y que la gente sienta que ya valió la pena. No solamente tenemos un alcalde, sino que tenemos un presidente presente en la ciudad”, agregó.

“Bogotá tiene presidente y está activo, y tiene una funcionaria dedicada exclusivamente a mirar cómo ayudamos a Bogotá para que los bogotanos vivan mejor. Entonces, lejos de ser un cogobierno o de pretender pasar por encima de esa autonomía territorial, que respetamos absolutamente, es un servicio. Creo que el presidente también ha venido con un mensaje que redignifica el término del servicio del servidor público. Y para eso estamos, para servirles a los bogotanos a través de la gerencia”, puntualizó.

El 3 de septiembre de 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también fue consultado en SEMANA por tal nombramiento. “Yo entiendo que ha habido críticas de algunos sectores, ‘que pusieron alguien por encima del alcalde’. Puede que el nombre genere algo de confusión, pero el rol que me ha planteado el presidente es necesario”, aseguró, al indicar que en otros gobiernos, no solo el de él, los compromisos entre la administración distrital y el Ejecutivo no terminan siendo validados por nadie. “Nos ayuda a que esos compromisos se cumplan desde el Gobierno nacional, un rol positivo para destrabar cosas”, dijo.

Clara Lucía Sandoval es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia.

Entró a la política cuando buscó llegar a la Junta Administradora Local de Puente Aranda, pero no logró obtener el cargo. En 2008, llegó al Concejo de Bogotá con el Partido Liberal; luego consiguió la reelección en 2011. En 2016, hizo parte de la alcaldía de Enrique Peñalosa, como directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Regresó a este cabildo para el periodo 2024-2027.