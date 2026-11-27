Clara Lucía Sandoval, gerente presidencial para Bogotá, habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que han sido estas semanas al frente del cargo en el que la designó el presidente Abelardo De La Espriella.

Entre otras cosas, la funcionaria remarcó que ella no llegó a reemplazar al alcalde Carlos Fernando Galán, sino que el objetivo es trabajar de la mano. “Lo que se busca es ayudar al alcalde a que él pueda desarrollar esas obras, pero también que Bogotá sienta que tiene presidente”, dijo.

“Si bien es cierto que los ciudadanos votan por un alcalde, también votan por un presidente que quieren que esté presente. (…) Lo que se busca no es pasar por encima de la autonomía, sino apoyar a la administración distrital”, agregó.

Sandoval se refirió a la situación de inseguridad que se vive en la capital del país, recordando que este aspecto ha sido una de las principales banderas que ha tenido el jefe de Estado.

Desde el Gobierno De La Espriella reaccionan a posible candidatura de Petro a la Alcaldía de Bogotá

Desde su visión, en la ciudad durante los últimos años se ha “sufrido” por la política de paz total del gobierno Petro. “Ese cambio de visión con lo que piensa hoy el presidente está impactando positivamente”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que el Distrito está trabajando con apoyo del Gobierno para que mejoren los índices en esta materia y los ciudadanos puedan estar más tranquilos.

De hecho, recordó el operativo en el que participó De La Espriella, lo que se suma al trabajo que se viene haciendo al interior de las cárceles, la expulsión de extranjeros involucrados en delitos, el consejo de seguridad, entre otras acciones contra la delincuencia.

La gerente reveló qué le pidió el máximo mandatario: le encomendó hacer todo lo posible para que Bogotá salga adelante en cuanto a seguridad, infraestructura, movilidad y muchos otros aspectos fundamentales.

Clara Lucía Sandoval responde a quienes califican su cargo de “alcaldesa en la sombra”

“Nosotros lo que queremos y el presidente lo que quiere es que la gente sienta que él tiene en su corazón a Bogotá; él lo ha dicho en múltiples ocasiones y él quiere que sientan que esta ciudad está en el corazón del Tigre”, apuntó.

Por otra parte, con miras a las elecciones regionales de 2027, Sandoval advirtió que si el candidato del Pacto Histórico gana la Alcaldía de Bogotá, sería algo muy “triste y preocupante”.

“El mensaje es claro: Bogotá tiene que seguir creciendo, tiene que avanzar. ¿Tiene dificultades? Por supuesto, más de las que uno podría enumerar. (…) Pero para mí las cosas tienen que cambiar e ir en una dirección donde vayamos dando paso a paso para avanzar”, complementó.