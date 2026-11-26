En entrevista con la presidente de SEMANA, Vicky Dávila, este jueves 26 de noviembre, el senador de la República Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, presentó los detalles de su denuncia política contra el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, luego de que este confirmara durante un debate en el Congreso la autenticidad de un video de campaña regional en el que aparece en tarima junto a Luis Alberto Albán, conocido como alias Marcos Calarcá e integrante del partido Comunes.

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A lo largo de la conversación, Hernández repasó hechos de orden público registrados en Jamundí, Valle del Cauca, presentó cifras operacionales sobre los primeros meses del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y respondió a las recientes declaraciones del expresidente Gustavo Petro.

La confirmación del video en tarima con alias Marcos Calarcá y la postura de Sánchez

Al iniciar la entrevista, Jota Pe Hernández señaló que en un primer momento dudó de la autenticidad de la grabación debido al auge de contenidos creados con inteligencia artificial, pero afirmó que Sánchez ratificó el hecho en un encuentro organizado por un creador de contenido en el Legislativo.

“Ayer estábamos en el Senado de la República, en un minidebate organizado por un streamer que todo el país conoce, y en un momento en el que Duvalier estaba defendiendo los procesos de paz, los diálogos, las mesas de negociación (...) le dije: ‘Duvalier, yo quiero saber si eso fue o no fue cierto’. Y este señor me va confirmando y me dice: ‘Sí, sí fue cierto’”, relató el senador.

🔴ESTO ES MUY GRAVE!! EL PETRISTA DUVALIER Y EL EX GUERRlLLER0 ALIAS MARCOS CALARCÁ HICIERON ALIANZA EN EL VALLE!! Duvalier dice sentirse honrado al recibir el apoyo de este ex cabecilla de LAS F#RC y lo reconoce como su maestro. Se aliaron para lograr el poder en Jamundí 👇🏻 https://t.co/gv6Z6DdzKn — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) November 26, 2026

Asimismo, Hernández se refirió a la explicación entregada por Duvalier Sánchez en dicho espacio —quien argumentó que hicieron la paz, que se trataba de un compañero en el Congreso y que coincidieron en la tarima— y cuestionó esa versión citando las palabras pronunciadas en el evento político en Jamundí: “Si yo a alguien le digo que es mi maestro, no dijo ‘a mí me honra que esté aquí’, dijo: ‘A mí me honra que esté aquí mi maestro’ y ‘le pido muchos aplausos porque él le va a abrir el camino a muchos jóvenes en la política’”.

De acuerdo con lo citado por el senador en la entrevista, en esa misma intervención alias Marcos Calarcá expresó sobre la aspiración a la Alcaldía de Jamundí: “Necesitamos ganar porque la candidata de Duvalier va a responder a los intereses de nosotros los de Comunes”.

Hernández añadió que hasta 2012 contra Albán figuraban 15 órdenes de captura, siete medidas de aseguramiento y una condena de 32 años de prisión por delitos de homicidio, terrorismo, rebelión, secuestro, toma de rehenes, apoderamiento de aeronaves, violación de inmunidad diplomática y concierto para delinquir, y recordó que la Corte Suprema de Justicia adelanta indagaciones por unos chats relacionados con el asesinato de Miguel Uribe Turbay en los que también se menciona a Sandra Ramírez.

Orden público en Jamundí, diferencias en el Partido Verde y el Acuerdo de Paz

Durante el diálogo, el congresista enumeró varios episodios de violencia ocurridos en Jamundí entre 2024 y 2025 para cuestionar el respaldo político de Sánchez a las candidaturas de Gustavo Petro e Iván Cepeda, mencionando también las afirmaciones atribuidas a Roy Barreras sobre las votaciones en López de Micay. Entre los hechos citados por Hernández en Jamundí se encuentran:

La subestación de Policía de Potrerito, Jamundí, fue víctima de un atentado terrorista. Foto: X

El ataque con explosivos del 15 de abril de 2025 que dejó cuatro soldados heridos en zona rural.

El desplazamiento de más de 300 personas el 24 de julio de 2025 tras combates entre el Ejército y disidencias.

El atentado contra la subestación de Policía reportado el 9 de octubre de 2025.

Las detonaciones de motobombas ocurridas el 20 de mayo de 2024 (con 13 heridos, incluidos tres niños), el 12 de junio de 2024 y el 7 de diciembre de 2024 (que dejó un muerto y 14 heridos).

Consultado por Vicky Dávila sobre si existen otros hechos relacionados con personas cercanas a Sánchez durante la administración anterior, Hernández sostuvo que hay investigaciones próximas a divulgarse y leyó el mensaje que escribió en el grupo interno de congresistas de su colectividad: “Hoy en el chat de los congresistas del partido Verde le decía: ‘Lea en mayúscula muy bien esta palabra: usted es un solapado, porque le muestra a los colombianos una cara de ese famoso político decente (...) y resulta que está en una tarima con un excabecilla de las Farc diciéndole que es un maestro’”.

También señaló que, tras publicar el video, recibió mensajes desde la zona montañosa del municipio indicando que Sánchez cuenta con respaldo en la parte alta de Jamundí.

Jota Pe Hernández, congresista en entrevista con SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Por otra parte, ante la pregunta de la periodista sobre las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos acerca de los diez años del acuerdo de paz y de que no se hallaron fortunas de las Farc en el exterior, Hernández afirmó que esos recursos continuaron en poder de las estructuras armadas disidentes: “No vimos la entrega de esas fortunas porque esa fortuna sigue estando en manos de las disidencias de las Farc. Esta gente tiene el poder para tener los mejores vehículos, los mejores sistemas de dron para bombardear pueblos, municipios, CAI, cuarteles”.

Cifras operacionales del Gobierno, rescate en Cartagena y declaraciones de Gustavo Petro

Al analizar la política de orden público del presidente Abelardo De La Espriella —luego de que Dávila mencionara el atentado en Villavicencio atribuido a alias Antonio Medina—, el senador presentó un comparativo basado en reportes atribuibles al Ministerio de Defensa y organizaciones no gubernamentales: “Abelardo De La Espriella, del 7 de agosto al 5 de noviembre del 2026, logró dar de baja en operaciones militares y policiales a 127 integrantes de grupos armados organizados. Gustavo Petro, del 7 de agosto al 5 de noviembre de su primer año, 28. O sea que El presidente hizo un abatimiento de más del 354 % comparado con Gustavo Petro”, agregó que en el debate del día anterior Sánchez le preguntó en qué bombardeos habían caído alias Mordisco o alias Calarcá, a lo que Hernández respondió defendiendo los 127 abatimientos registrados.

Senador Jota Pe Hernández estuvo en entrevista con Vicky Dávila. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

De igual forma, al referirse al operativo de rescate de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, Hernández criticó las reacciones de sectores del Pacto Histórico: “Primero dijeron que el actual mandatario estaba poniendo en riesgo la vida de los rehenes porque se había ido para Cartagena. Cuando logró exitosamente recuperar a todos los rehenes con vida y capturar a los secuestradores, salieron a decir que era un show, que era un performance”.

En el tramo final de la entrevista, ante las preguntas de Dávila sobre el estilo de liderazgo del presidente De La Espriella y los recientes pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro pidiendo la renuncia del mandatario actual, Hernández respaldó el despliegue territorial del jefe de Estado: “Yo prefiero un presidente que en su cinto se ponga un arma para irse a perseguir bandidos (...) Yo prefiero un presidente que coja en sus manos un radio y que se ponga un camuflado para ir a acompañar las tropas del Ejército”.

Sobre las movilizaciones y llamados formulados por Gustavo Petro, el senador indicó que el exmandatario fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones y señaló: “Gustavo Petro tiene miedo, y yo creo que él está tratando de encender la calle para poder mostrar un respaldo (...) Al expresidente le abrieron dos investigaciones allí en los Estados Unidos, él lo sabe. Uno de mis deseos es que, si Estados Unidos logra comprobar que usted es culpable, lo soliciten en extradición”.

Al despedirse, Hernández anunció que continuará exponiendo estos hechos sobre Duvalier Sánchez en medios de comunicación y en el Senado de la República.