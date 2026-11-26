El Gobierno de Abelardo De La Espriella heredó un sistema de salud marcado por EPS intervenidas, dificultades en el acceso a medicamentos y deudas. En el centro de esa delicada situación están millones de pacientes que esperan soluciones inmediatas, dado que la vida de cada uno está de por medio.

Gobierno entrega balance del Plan de Choque en Salud: millones de medicamentos y procedimientos realizados

En El Debate de SEMANA, el exministro de Salud, Jaime Arias, vaticinó qué viene en medio de la crisis de salud en Colombia. También manifestó cómo ha visto al Gobierno nacional en medio de ese complejo panorama.

“Creo que el presidente De La Espriella tiene toda la intención de sacar adelante el sistema de salud, ha nombrado a una excelente ministra, están haciendo la tarea, pero hay que ser francos, la recuperación del sector salud desde el punto de vista financiero, que es una de las facetas, cuesta muchos billones de pesos y hasta ahora están consiguiendo unos pocos millones”, dijo Arias en El Debate de SEMANA.

Y agregó el exministro de Salud: “Mire el caso de lo que llamaron el plan de choque. El presidente había dicho que se necesitaban 10 billones y creo que han conseguido uno, en 90 días”.

En tal sentido, Arias dijo enfáticamente que al Gobierno De La Espriella le dejaron “la olla raspada”, así como “la olla de la economía”.

“En estos días se habló de 20 mil millones de pesos que aparecían para salud y resulta que el sistema se gasta diariamente 350 mil millones de pesos. ¿Qué son 20 mil? Un trabajo de varias horas… es decir, el Gobierno está haciendo desesperadamente lo posible por recuperar el sistema, pero lo que yo quiero plantear aquí, porque hay que también aclararle al país, es que este Gobierno, por buena voluntad que tenga, por los esfuerzos que realice, no va a poder rescatar completamente el sector. El sector está muy hundido”, advirtió Arias.

Por lo tanto, el exministro Arias indicó en El Debate que el sistema de salud en Colombia seguirá funcionando, “pero a medias, arrastrándose”.