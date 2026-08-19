Judiciales

Exinterventor de la Nueva EPS y otros tres funcionarios a imputación de cargos por la muerte del menor Kevin Acosta

Deberán presentarse el próximo 24 de agosto a responder por homicidio culposo.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 8:43 a. m.
Fiscalía citó a imputación de cargos a tres personas por el homicidio culposo del menor Kevin Acosta.
Fiscalía citó a imputación de cargos a tres personas por el homicidio culposo del menor Kevin Acosta. Foto: Caracol Noticias / Nueva EPS

Un trascendental paso tomó la Fiscalía General en medio de la investigación por el caso de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero esperando un tratamiento médico para la hemofilia.

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El ente investigador le imputará cargos al exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus; así como al exauditor Nelson Ramírez Plaza.

Deberán responder por el delito de homicidio culposo.

En esta lista se suman las exfuncionarias de la Nueva EPS, Jessika Pala Triana Sahastuy y Diana Macela Caballero Arias.

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