“Hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia, no se laven las manos”: madre de Kevin Arley Acosta responde a Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Yudy Catherine Pico, madre de Kevin Arley Acosta Pico, respondió a las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, así como a las hechas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, murió el 13 de febrero pasado en Palestina (Huila), luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó por cuenta de que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió el niño Kevin, es muy peligrosa porque la persona no cura y sigue sangrando internamente y de manera grave. Esta enfermedad suele ser tratada con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado, dados sus costos. La medicina que contrarresta la hemofilia, para el caso de Kevin, oscila los $30 millones.

“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

El escándalo se ha suscitado porque el presidente, Gustavo Petro, dijo que nadie nace aprendido y que había que prevenir, dejando entrever como si la madre hubiese puesto al menor a montar bicicleta sin saber de los riesgos y como si esa hubiera sido la razón de su muerte. De igual manera, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, instó a que la madre tuviera precaución. Sus declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones de condena por su aparente indolencia y con tal de justificar que el sistema de salud colombiano, según su parecer, está bien.

Kevin Arley Acosta Pico les respondió. Dijo que, aparte de su hijo, tiene primos y otros familiares con hemofilia y todos llevan una vida normal. El real problema, dijo, recayó en que a su hijo le negaron el medicamento que le controlaba la hemofilia, fue posteriormente intubado y terminó falleciendo. Según dijo la mujer, Petro habló “sin saber”, pues ella tiene bastante experiencia en tratar la enfermedad, dado que la han padecido por años en su familia.

Según dijo la mujer en varias emisoras, la razón de la muerte de su hijo no recayó en que montara bicicleta, recayó en la negligencia porque el Estado no le brindó el medicamento que necesitaba en el centro médico al que lo llevó, en Pitalito (Huila). Luego lo trasladaron a Bogotá, ya con una condición médica imposible de revertir.

Pico instó al presidente, Gustavo Petro, y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, médico de profesión, paradójicamente, “a no “lavarse las manos”. De acuerdo con su relato, ella no podía “tener amarrado” al niño y no permitirle jugar. Además, insistió, trató siete años a su hijo y sabía cómo proceder.

Además, dijo, con los años se documentó respecto a la enfermedad y encontró que “hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia”.

Alex Dowsett

Alex Dowsett es un ciclista profesional británico que, teniendo hemofilia, corrió el Tour de Francia. De acuerdo con los registros, el pedalista sufre de hemofilia A severa y aún así corrió la “Grande Boucle”, la más grande de las tres grandes del ciclismo mundial, en varias oportunidades.

Alex Dowsett en la contrarreloj individual masculina durante el Campeonato Nacional de Carreteras del Reino Unido, el 14 de octubre de 2021, en Lincoln, Inglaterra Foto: Getty Images via AFP

En 2015 corrió para el Movistar Team, el mismo equipo que ha acogido al ciclista colombiano Nairo Quintana. En esa oportunidad y tras una caída en la etapa 12 que le generó puntos de sutura en un codo se tuvo que retirar. Cuatro años después corrió para el equipo Katusha-Alpecin y estuvo en las 21 etapas del Tour de Francia.

En varias oportunidades dijo a medios internacionales que, para evitar hemorragias internas, debía estar inyectado con su medicamento. En su carrera ganó dos etapas en el Giro de Italia (2013 y 2020), ha sido seis veces campeón británico de contrarreloj y ostentó el Récord de la Hora de la UCI en 2015.

En 2021, el ciclista británico falló en su intento de establecer un nuevo récord mundial de la hora al cubrir 54,555 kilómetros en 218 vueltas sobre la pista cubierta del Velódromo Bicentenario de Aguascalientes (centro de México). Con su bicicleta de engranaje 61x13, Dowsett se quedó 534 metros abajo del récord de 55,089 kilómetros en 221 vueltas que el belga Victor Campenaerts impuso el 16 de abril de 2019 en la misma sede, situada a 1.888 metros sobre el nivel del mar.

El ciclista británico, de 37 años, perteneciente al equipo Israel Start-Up Nation, intentaba recuperar así la marca que alguna vez fue suya, pues el 2 de mayo de 2015 registró 52,937 kilómetros en Mánchester -entonces tenía 26 años-.

“Quería ver qué tan lejos podía llegar y 54,555 es lo más lejos que puedo llegar. Le apostamos todo a esto”, dijo Dowsett al final de la prueba a la que se presentó con la intención de mandar un mensaje para hacer conciencia de la hemofilia, condición de salud que él mismo presenta.

Dowsett estuvo a punto de llegar al minuto 10 mejorando los tiempos que Campenaerts registró dos años atrás, pero ya cruzado ese minuto 10 iba con una desventaja de 16 milésimas de segundo respecto a lo marcado por el belga. Dowsett tenía prevista hacer este intento desde el pasado 12 de diciembre, pero debió postergarlo debido a que se contagió de covid-19.

Tras fallar en su intento de imponer una marca mundial, Dowsett creó la organización benéfica Little Bleeders para inspirar a niños con trastornos de coagulación a mantenerse activos a través del deporte.

En 2022 anunció su retiro de la actividad profesional y en este 2026 ejerce como Ingeniero de Rendimiento para el equipo de ciclismo Astana Qazaqstan (actualmente XDS Astana Qazaqstan).