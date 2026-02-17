Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada y arremetió con todo contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la muerte del niño Kevin Acosta, quien sufría un cuadro hemofílico y falleció esperando un medicamento esencial para la estabilidad de su salud.

Tanto el presidente como el ministro Jaramillo quisieron excusar la muerte del menor en un accidente en bicicleta que tuvo el niño mientras se divertía con su familia. “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”, dijo el encargado de la cartera de Salud.

Posteriormente, el presidente Petro apoyó esa tesis del ministro. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

Frente a esto, decenas de personas reaccionaron en contra de Petro y Jaramillo, a quienes señalaron de trasladar la culpa a la madre del menor y no al sistema de salud que no le proporcionó la medicina a tiempo.

Una de esas voces críticas fue la del alcalde de Medellín, quien escribió en su cuenta de X: “No tienen perdón de Dios. Son lo peor de lo peor. Pobre Colombia. El Gobierno Petro destruyó el sistema de salud. Generan muertes”.

Y en otro trino, citando al presidente Petro, escribió: “Miserable”. El mandatario local señaló que la muerte del niño Kevin es culpa del Gobierno nacional.

“Gobierno Petro es el responsable de la muerte de Kevin. Acabaron con el sistema de salud. No le suministraron los medicamentos. Hoy Petro y el ministro Jaramillo, de manera cínica y desalmada, le echan la culpa a la mamá, a la bicicleta y al mismo Kevin. Pobre Colombia”.

A esas críticas de Fico se sumaron voces de médicos en contra del presidente y del ministro de Salud. “Por los Kevin Arley de Colombia: no, Guillermo Alfonso Jaramillo, no, Gustavo Petro, la culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren. Un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe oportunamente su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”, manifestaron desde Médicos Colombia.