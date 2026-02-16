Ministro de Salud se pronunció tras caso de Kevin Acosta, quien murió por supuesta negligencia de EPS: “Es entendible”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció por el caso de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de tan solo 7 años que murió por cuenta de supuestas negligencias del sistema de salud al no suministrarle el medicamento que necesitaba.

“El caso de Kevin, desafortunado por supuesto, la información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo-encefálico; el niño tuvo este accidente en una bicicleta”, dijo Jaramillo en medio del consejo de ministros de este lunes, 16 de febrero.

El pequeño fue diagnosticado en su momento con hemofilia A severa, por lo que necesitaba de un medicamento esencial para controlar la enfermedad.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y, por supuesto, un tema hemorrágico grave”, puntualizó el ministro.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció frente al caso del niño Kevin Acosta, quien habría muerto esperando un medicamento. "Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas actividades". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0Ev7CP3w9Y — Revista Semana (@RevistaSemana) February 17, 2026

El presidente Gustavo Petro, quien lideró el consejo de ministros, también se pronunció frente a este tema y aseguró que la familia hace parte de las labores de prevenir estos hechos.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención”, dijo el jefe de Estado inicialmente en su intervención.

