“La culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren”: les reclaman a Petro y Jaramillo por caso de Kevin Arley Acosta

El presidente y su ministro de Salud negaron que la culpa fuera del sistema de salud, lo que generó una oleada de críticas en su contra.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 6:58 a. m.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro se pronunciaron sobre ese caso.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro se pronunciaron sobre ese caso. Foto: SEMANA / API

Una fuerte controversia generaron las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, quien se encontraba esperando sus medicinas por parte de la EPS.

Desde Médicos Colombia criticaron lo dicho por los funcionarios del Gobierno. “Por los Kevin Arley de Colombia: no, Guillermo Alfonso Jaramillo, no, Gustavo Petro, la culpa no es de la madre del niño, como ustedes sugieren. Un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe oportunamente su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”, manifestaron desde la asociación médica.

Las declaraciones que generaron indignación se dieron en medio del más reciente consejo de ministros, en el que Jaramillo afirmó que fue un caso “desafortunado”, pero culpó a la mamá por lo sucedido.

“El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y un tema hemorrágico grave”, afirmó el ministro de Salud.

Ministro de Salud se pronunció tras caso de Kevin Acosta, quien murió por supuesta negligencia de EPS: “Es entendible”

Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo que “el esfuerzo está en prevenir” y que, en primer lugar, esa responsabilidad está en la familia. “Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, aseguró el mandatario.

Guillermo A Jaramillo, consejo de ministros.
El ministro de Salud entregó las declaraciones en el más reciente consejo de ministros. Foto: Presidencia

Desde distintos sectores han reclamado porque una de las razones por las que habría fallecido el menor fue por la falta de entrega de medicamentos por parte de la EPS, una crisis que se ha acrecentado en el gobierno actual. En este caso, la encargada era la Nueva EPS, que desde hace un tiempo está intervenida por la Superintendencia de Salud.

El menor llevaría dos meses esperando los medicamentos que antes había recibido con normalidad; sin embargo, en este tiempo no había encontrado respuesta del sistema de salud.

“No, señores, la responsabilidad del Estado es la de atender a los pacientes de nuestra sociedad, sin consideraciones sobre cuáles fueron las causas médicas de cada enfermedad o cada afección. No le corresponde tampoco al Gobierno hacer esas valoraciones. No quedarán exonerados, ni por la causa de la afección o enfermedad, ni porque un alterno suyo, o una entidad que está cumpliendo con las obligaciones del Estado, no lo haya hecho”, reclamó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

“¡Miserables e indolentes! Kevin no murió por montar en bicicleta, murió porque ustedes intervinieron la Nueva EPS, acabándola y negándole los medicamentos esenciales para su vida”, reclamó la representante Katherine Miranda.

