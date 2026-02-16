Política

Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

El mandatario está acompañado de todo su gabinete ministerial y se revisarán cifras de varios años.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 8:03 p. m.
Gustavo Petro durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño
Gustavo Petro durante un consejo de ministros en la Casa de Nariño Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la salud, debido a las complejidades que se han presentado en ese sector durante los últimos meses.

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro convocó a todo el gabinete ministerial a un consejo de ministros para revisar el panorama de la salud pública en Colombia.

YouTube video 8JpAg7xK7sQ thumbnail

El consejo de ministros se realizó un día después de que Petro afirmara, en su alocución presidencial, que la reforma a la salud es necesaria para solucionar los problemas del sistema, y donde volvió a responsabilizar al Congreso por la situación actual.

Como el Ejecutivo ha intervenido varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), se espera conocer el balance de esas gestiones y las soluciones a los problemas que se han presentado con la entrega de medicamentos.

