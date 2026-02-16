Presidente Gustavo Petro realiza consejo de ministros para revisar los problemas del sistema de salud

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la salud, debido a las complejidades que se han presentado en ese sector durante los últimos meses.

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro convocó a todo el gabinete ministerial a un consejo de ministros para revisar el panorama de la salud pública en Colombia.

El consejo de ministros se realizó un día después de que Petro afirmara, en su alocución presidencial, que la reforma a la salud es necesaria para solucionar los problemas del sistema, y donde volvió a responsabilizar al Congreso por la situación actual.

Como el Ejecutivo ha intervenido varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), se espera conocer el balance de esas gestiones y las soluciones a los problemas que se han presentado con la entrega de medicamentos.