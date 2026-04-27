Gustavo Petro firmó directiva obligando a ministros a pedir su autorización antes de dar declaraciones: este es el documento

Con fecha del 23 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió una directiva en la que define los lineamientos de las comunicaciones de sus ministros y otras dependencias del Gobierno nacional.

Dentro del documento, el jefe de Estado pide a los ministros y ministras que cualquier declaración que se vaya a emitir tenga una previa autorización por parte suya.

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“La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el presidente de la República, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, se desprende dentro de uno de los puntos de la directiva presidencial.

Directiva del presidente Gustavo Petro. Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

Y frente a la vocería oficial de los ministros y ministras: “Los ministros y ministras, y los directores y directoras de departamento administrativo podrán ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, previa autorización expresa del presidente de la República. Dicha vocería deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por el presidente de la República”.

Directiva del presidente Gustavo Petro. Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

Además, la comunicación tiene un aspecto enfocado a la vocería de directores (as), gerentes, presidentes y quien haga sus veces en las entidades adscritas o vinculadas, “podrán ejercer vocería únicamente respecto de las materias de su competencia, siempre y cuando, en su ejercicio no se aborden temas de definición de política o de estrategia del Gobierno nacional. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que corresponden a los servidores públicos. Los referidos servidores públicos en ningún caso podrán fijar posiciones políticas a nombre del Gobierno nacional sin autorización expresa del presidente de la República”.

Directiva del presidente Gustavo Petro. Foto: Directiva presidente Gustavo Petro

“Todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en sus comunicaciones públicas evitando contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana”, expresa la directiva que firmó Gustavo Petro.

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Y finalmente expresó el documento: “Las comunicaciones públicas impulsadas por los mencionados servidores estatales que puedan impactar el desarrollo de las actividades del Gobierno nacional deberán ser coordinadas con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a fin de mantener la unidad y coherencia de los pronunciamientos gubernamentales. En igual sentido, ningún funcionario de la rama Ejecutiva del Orden Nacional, podrá emitir declaraciones en nombre del Gobierno nacional sin la debida articulación previa con la mencionada dependencia de la Presidencia de la República”.

Lo particular de la directiva es que se firmó luego de la explosiva entrevista que dio a SEMANA la gerente del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, en la que denunció la supuesta existencia de una “red criminal” al interior de la Casa de Nariño.