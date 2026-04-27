Piden que Paloma Valencia y Aída Quilcué asistan al Congreso para evitar hundimiento de ley nuclear para la lucha contra el cáncer

La Comisión Primera del Senado de la República citó, este miércoles 29 de abril, a sesión para discutir y votar varios proyectos represados, entre ellos, el que busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, con el fin de regular el uso de material radioactivo a nivel nacional.

El proyecto, además, busca promover aplicaciones nucleares en salud, cuya tecnología es utilizada para tratamientos contra el cáncer.

La iniciativa se encuentra cursando su tercer debate, pero podría hundirse por tiempos si no se vota en Comisión Primera. Se viene aplazando la discusión por inasistencia de los senadores, como pasó el pasado 22 de abril.

Por esa razón, la Red Nuclear Colombiana hizo un llamado a Aída Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda, y a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, ambas senadoras de la Comisión Primera, para que asistan al Congreso.

“Esta semana, el proyecto de ley nuclear, que le permitirá a Colombia tener más herramientas para luchar contra el cáncer, podrá ser debatido en el Congreso de la República, siempre y cuando los senadores asistan a la Comisión Primera. Desafortunadamente, en semanas anteriores, no se ha podido conformar el cuórum", dijo Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana.

Avanza la ley nuclear en el Congreso de la República

Y agregó: “Queremos invitar de manera muy especial a la senadora Paloma Valencia y la senadora Aída Quilcué para que participen de este debate. Es entendible que las campañas políticas generen tensiones y fuertes diferencias, pero el debate y aprobación de esta ley puede ser un gran mensaje de construcción de unidad nacional para nuestro país".

De acuerdo con el médico, “la aprobación de esta iniciativa permitirá a Colombia mejorar el acceso temprano a diagnósticos y tratamientos contra el cáncer”, por lo que es importante que los senadores asistan al Congreso, pese a que muchos están centrados en las elecciones presidenciales.