Ideam predice cómo estará el clima en Medellín este miércoles, 29 de abril: conozca el último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia este miércoles, 29 de abril.

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De acuerdo con el informe, en la ciudad de Medellín se prevé un cielo mayormente nublado, que estará acompañado de posibles lluvias entre moderadas a fuertes.

Este panorama se espera especialmente en horas de la tarde y la noche, mientras que la temperatura máxima subirá un poco frente a días anteriores y estará en los 28 °C.

En cuanto a la región Andina, que es donde queda la capital de Antioquia, se estima que se tendrá un cielo mayormente cubierto, principalmente en el occidente, centro y norte de la regió.

El Poblado, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín / API

Asimismo, se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes en los departmanetos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas, especialmente en las jornadas de la tarde y noche.

Además, no se descarta que haya actividad eléctrica en el área comprendida entre el norte de Cundinamarca, occidente de Boyacá y sur de Santander en horas de la noche.

Por otra parte, así estará el clima en otras ciudades principales de Colombia:

Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras a moderadas en horas de la tarde y en la noche. (T. máx.: 26 °C).

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Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 30 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 30 °C). Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 25 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 25 °C). Tunja: Se espera mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas durante horas de la tarde. (T. máx.: 18 °C).

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante el panorama por posibles lluvias, las autoridades le han hecho un llamado constante a los ciudadanos para que sean precavidos y aumenten las medidas de seguridad debido a cualquier emergencia que se pueda registrar.