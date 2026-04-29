El pronóstico oficial anticipa cielo nublado durante casi toda la jornada en Bogotá, con baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: nubosidad y lluvias sectorizadas

La ciudad de Bogotá afrontará una jornada climática marcada por la estabilidad relativa en las precipitaciones,

Sin embargo, habrá una presencia constante de nubosidad a lo largo del día, de acuerdo con la información oficial emitida por Hugo Rico en el marco del convenio Ideam-Idiger.

Durante la mañana, las condiciones estarán dominadas por un cielo entre mayor y parcialmente nublado, sin presencia significativa de lluvias.

Este comportamiento refleja una atmósfera relativamente estable en las primeras horas del día, donde el tiempo seco será el factor predominante en la mayor parte del territorio urbano.

Hacia la tarde, el panorama mostrará ligeras variaciones.

Se prevé un aumento en la cobertura nubosa, manteniéndose entre parcial y mayormente nublado.

Aunque continuará el predominio de tiempo seco, el pronóstico advierte la posibilidad de lluvias sectorizadas, especialmente en el costado occidental de la ciudad.

Este tipo de precipitaciones, de carácter localizado, podría presentarse de forma aislada sin extenderse de manera uniforme sobre toda la capital.

En este periodo se alcanzará la temperatura máxima estimada, que rondará los 19 °C.

En la noche, el comportamiento atmosférico tenderá nuevamente hacia condiciones estables.

Se espera un cielo mayormente nublado, pero sin eventos de lluvia relevantes, manteniéndose el predominio de tiempo seco.

La nubosidad continuará siendo un elemento constante, aunque sin generar afectaciones significativas en términos de precipitación.

Se evidencia un día sin eventos climáticos extremos, pero con una atmósfera cargada de nubosidad que limitará la radiación solar directa y mantendrá temperaturas moderadas.

La posible ocurrencia de lluvias aisladas en el occidente de la ciudad durante la tarde representa el principal punto de atención dentro del comportamiento climático previsto.

Ambiente mayormente nublado en Bogotá, con jornada seca en general y posibilidad de lluvias puntuales en el occidente durante la tarde. Foto: Getty Images

Lo que debe tener en cuenta frente al clima en Bogotá

Aunque el tiempo seco será predominante, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles lluvias aisladas en horas de la tarde, especialmente en el occidente de la ciudad.

Prepárese: lluvias y cielo gris serán protagonistas en Colombia durante las próximas horas

Es aconsejable portar elementos de protección como paraguas o impermeables si se moviliza en ese sector.

Asimismo, la nubosidad persistente puede generar sensación térmica más fresca, por lo que se sugiere vestir prendas abrigadas, especialmente en la mañana y la noche.