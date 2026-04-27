¿Quiere ser el nuevo Rey de la Trova? Medellín abre inscripciones para el festival que entrega $200 millones en premios

Medellín ha dado inicio oficial a la búsqueda de las mentes más ágiles de la nación. La convocatoria para el 22.º Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín ya se encuentra activa, invitando a todos los talentos que dominan el arte del verso y la copla a formalizar su participación antes de la fecha límite.

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Este certamen no representa solamente una competencia de habilidades; es, en esencia, la plataforma más relevante para la visibilización de la tradición oral en el país, consolidándose como un patrimonio cultural vivo que logra unir a diversas regiones bajo el ingenio, el humor y el sonido de la guitarra.

Una vez finalizada la fase de registros, la organización activará una exigente ruta competitiva que pondrá a prueba la resistencia y creatividad de los artistas.

Este festival es una oportunidad para que trovadores de diferentes partes de Colombia se den a conocer. Foto: Cortesía - Colombia Travel

El cronograma oficial estipula que los selectivos y las rondas clasificatorias se llevarán a cabo el próximo 5 de junio, mientras que las eliminatorias directas tendrán lugar el 10 de julio.

La intensidad de la competencia llegará a su punto máximo durante las semifinales, programadas para los días 31 de julio y 1 de agosto.

Estos encuentros definirán a los grandes finalistas que se disputarán la corona nacional el jueves 6 de agosto, en uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores.

Incentivos para el talento nacional

Para esta edición de 2026, el festival ha dado un salto cualitativo en su bolsa de premios, disponiendo de un fondo total aproximado de $200 millones.

De esta importante cifra, $25 millones serán otorgados de manera exclusiva a quien logre coronarse como el nuevo soberano o soberana de la trova en la categoría nacional.

Con este despliegue de recursos, la administración municipal busca superar el impacto del año 2025, cuando el evento logró congregar a 425 trovadores provenientes de 79 municipios y 15 departamentos diferentes, marcando un hito en la historia del certamen.

Desde la Subsecretaría de Arte y Cultura de Medellín se ha diseñado una estructura operativa renovada que incluye 16 selectivos distribuidos estratégicamente en distintas zonas de Colombia.

Festival Nacional de la Trova en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Esta innovadora estrategia de descentralización busca garantizar la pluralidad de voces, permitiendo que artistas de diversas latitudes demuestren su destreza en igualdad de condiciones técnicas.

Además, el público tendrá un papel protagónico este año, ya que podrá influir directamente en el veredicto a través de la votación.

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De esta manera, se fortalece el vínculo entre los artistas y la ciudadanía en un evento que celebra la identidad antioqueña ante una audiencia masiva que no deja de crecer.

Por ello, la invitación queda abierta para que los maestros de la improvisación preparen sus mejores rimas y aseguren su lugar en esta vitrina cultural sin precedentes.