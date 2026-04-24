Nueva ruta turística en Medellín: Alcaldía ofrece recorrido cultural gratuito

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva estrategia para la ciudad que busca resignificar un sector específico de la ciudad, en donde ahora llegaría el turismo artístico. Revelaron el sector, los destinos y la fecha en que se desarrollará.

Medellín se llena de tablas: más de 130 actividades impulsan la Semana del Teatro 2026

La estrategia, denominada ‘Coolturízate’, propone un recorrido guiado por algunos de los espacios más emblemáticos del centro de Medellín, en un intento por reconectar a los ciudadanos con el corazón cultural de Medellín.

Se tratará de un recorrido que se realizará el 30 de abril. Inicia en el tradicional Teatro Pablo Tobón Uribe, un escenario con casi seis décadas de historia que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la ciudad.

La ruta inicia en el teatro Pablo Tobón Uribe. Foto: Tomado de: teatropablotobon.com - API

Los asistentes recorrerán espacios característicos de la vida cultural del centro, con destinos como Agité Teatro y La Huerta Casa Cultural, este último con más de 16 años de trayectoria como refugio artístico para expresiones como la música, el baile y el arte urbano.

Posteriormente, la ruta también incluye el Pequeño Teatro, declarado patrimonio cultural y reconocido por su defensa del acceso democrático al arte, así como el icónico Pasaje Cervantes, donde conviven bares, propuestas culturales y espacios creativos.

Uno de los puntos más simbólicos de la ruta es el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, ubicado en las Torres de Bomboná, donde se mezcla la memoria literaria con la vida urbana contemporánea.

El recorrido finaliza en La Pascasia, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para nuevas narrativas culturales y expresiones artísticas emergentes.

@escapadas.co La Pascasia, Medellín-COL 🇨🇴 @lapascasia ✨La Pascasia es una casa cultural en el centro de Medellín ubicada diagonal al teatro matacandelas. Un espacio donde ocurren muchas cosas alrededor del arte y la cultura. 📍Calle 47 43 - 88 🕒HORARIOS ✱ Lunes y martes: 12:00 pm a 7:00 pm ✱ Miércoles y jueves: 12:00 pm a 12:00 am ✱ Viernes y sábados: 12:00 pm a 2:00 am ✱ESPACIOS 📚Librería @libreriadelapascasia 💿Venta de Discos @surcorecords 🛍Tienda multimarca 🍲Restaurante 🎤Auditorio 🖼Galeria Y más. 💖Un espacio para disfrutar de planes muy interesantes en su mayoría con entrada libre y disfrutar la ciudad. #escapada210 #escapadasxmedellin #medellin #lapascasia #casacultural ♬ Music Sounds Better with You - NEIL FRANCES

El tour de teatros es totalmente gratuito

La iniciativa no solo busca atraer visitantes, sino cambiar la relación de los ciudadanos con el centro. El objetivo es que las personas vuelvan a caminar estos espacios y “reconozcan su valor como escenarios vivos de creación cultural”.

El recorrido estará acompañado por un personaje guía que enriquecerá la experiencia con relatos, anécdotas e historia, convirtiéndolo en una actividad pedagógica que va más allá del turismo tradicional.

Durante años, el centro de Medellín ha enfrentado desafíos en seguridad, comercio informal y deterioro urbano. Sin embargo, iniciativas como esta buscan resignificar el territorio desde el arte y la cultura, apostándole a su recuperación simbólica y social.

Más que un recorrido, ‘Coolturízate’ es una declaración: el centro de Medellín no solo es historia, sino un espacio en constante creación.