La tradicional Avenida La Playa en Medellín fue intervenida con un nuevo sistema de iluminación LED que busca devolverle vida al corredor y reforzar la percepción de seguridad en el centro de la ciudad.

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Modernización del alumbrado público impulsa la seguridad y revitalización del corredor histórico en Medellín

La Avenida La Playa, uno de los corredores más emblemáticos del centro de Medellín, volvió a estar en el radar ciudadano tras la instalación de una nueva infraestructura lumínica.

Con e sto se busca devolverle el brillo a un espacio que durante décadas ha sido punto de encuentro cultural, patrimonial y de movilidad en la ciudad.

La intervención hace parte de un proceso de recuperación del espacio público que la Alcaldía de Medellín viene adelantando en distintos puntos del centro.

El objetivo es el de mejorar la percepción de seguridad, impulsar la actividad comercial y reforzar la identidad urbana de este corredor histórico que conecta sectores como el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Avenida Oriental.

La renovación se centra en un sistema de iluminación moderna LED, diseñado para resaltar la arquitectura del entorno y hacer más visible el tránsito peatonal en horas de la noche.

En una zona que históricamente ha tenido altos flujos de movilidad y una fuerte vida nocturna, la apuesta por la luz también se interpreta como una estrategia para “reactivar el centro”, una de las metas recurrentes de las administraciones locales en la última década.

Este tipo de intervenciones no solo buscan embellecer el espacio, sino también cambiar la dinámica de uso del corredor.

La Avenida La Playa ha pasado por múltiples transformaciones: desde su origen como eje construido sobre la quebrada Santa Elena, hasta intentos recientes de convertirla en un bulevar más peatonal y cultural, con mayor protagonismo del peatón frente al vehículo.

Aunque el proyecto actual no es una obra nueva de gran escala, sí se enmarca en una tendencia más amplia de renovación del centro de Medellín, donde se han invertido recursos en infraestructura, espacio público y movilidad.

Panorámica nocturna de Medellín, una ciudad que resalta por su red de iluminación urbana y su actividad constante en el valle de Aburrá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Modernización con luces LED en La Playa busca mejorar seguridad y revitalizar el centro de Medellín

La intervención en la Avenida La Playa de Medellín con la nueva infraestructura lumínica no se limita solo a “poner luces” ni a un embellecimiento superficial del corredor.

Lo que se ha ejecutado, según el enfoque que han venido manejando las autoridades locales y lo reportado por Caracol Radio, es una renovación del sistema de iluminación pública con tecnología LED.

Con e sto se busca mejorar la visibilidad nocturna, la percepción de seguridad y la experiencia peatonal en uno de los ejes más tradicionales del centro de la ciudad.

En términos prácticos, el proyecto cubre el corredor vial y peatonal de la Avenida La Playa.

Especialmente, el tramo que conecta zonas emblemáticas como el entorno del Teatro Pablo Tobón Uribe y la Avenida Oriental, un sector de alta circulación de personas, transporte público y actividad comercial.

Allí la iluminación busca resaltar fachadas, mejorar la lectura visual del espacio urbano y acompañar la dinámica cultural que históricamente ha tenido este punto del centro de Medellín.

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La infraestructura incluye luminarias LED de mayor eficiencia energética, con mejor capacidad de proyección de luz y menor consumo frente a los sistemas antiguos.

Este tipo de tecnología también permite una iluminación más uniforme, reduciendo zonas oscuras que antes afectaban la movilidad peatonal en horas de la noche.

Otro componente importante de la intervención es la orientación hacia el espacio público peatonal.

La Avenida La Playa no es solo una vía de tránsito vehicular, desde hace años ha sido planteada como un corredor cultural y de encuentro ciudadano, con intentos de convertirla en un bulevar más amigable para caminar.