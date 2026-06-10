Luego de las dificultades registradas en la pasada jornada electoral, la Registraduría Nacional decidió trasladar nuevamente el puesto de votación al primer piso para la segunda vuelta presidencial.

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¿Por qué cambiaron el puesto de votación del Centro Comercial San Diego en Medellín?

La Registraduría Nacional del Estado Civil reubicó el puesto de votación del Centro Comercial San Diego, en Medellín, al primer piso.

Esto con el fin de facilitar la jornada de la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio.

La decisión se produjo después de la solicitud formal presentada por la Alcaldía de Medellín, que pidió revisar la ubicación del puesto.

Acción tomada luego de los inconvenientes registrados durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, en la que expuso las dificultades que enfrentaron miles de ciudadanos debido a que las mesas de votación fueron instaladas en el piso 11 del centro comercial.

La alta afluencia de personas y las limitaciones en la movilidad dentro del edificio provocaron extensas filas, congestiones y demoras para quienes acudieron a ejercer su derecho al voto.

En la comunicación, el mandatario local manifestó: “Desde la Alcaldía de Medellín reiteramos toda nuestra disposición para apoyar, acompañar y articular las acciones que sean necesarias para que la jornada electoral transcurra de la mejor manera posible (…) y para que ningún ciudadano encuentre barreras a la hora de ejercer su derecho al voto. Cuidar la democracia también implica garantizar que las personas puedan participar en ella de manera digna, segura y sin dificultades evitables”.

#Medellín | Puesto de votación de San Diego en Medellín volverá al primer piso para segunda vuelta presidencialhttps://t.co/vzsWSMIuyx — Caracol Radio (@CaracolRadio) June 10, 2026

La solicitud del distrito planteó que el puesto electoral regresara al primer piso, donde tradicionalmente había funcionado.

También sugirió que se habilitara un espacio con mejores condiciones de acceso y circulación para los votantes.

Finalmente, la Registraduría acogió la petición y dispuso la reubicación para la segunda vuelta presidencial.

Las dificultades registradas el 31 de mayo afectaron especialmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros ciudadanos que requerían condiciones adecuadas de accesibilidad.

Las denuncias de la jornada señalaron que la capacidad limitada de los ascensores contribuyó a las largas esperas y a la congestión del lugar.

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Con la reubicación del puesto al primer piso, las autoridades buscan agilizar el ingreso de los ciudadanos, reducir los tiempos de espera y facilitar el desarrollo de la votación.

Todo esto para mejorar la disposición en uno de los puestos con mayor afluencia de Medellín, durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.