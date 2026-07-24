Juez emite primera condena en caso de corrupción del Área Metropolitana por el que será imputado Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero

Este viernes, 24 de julio, un juez de Medellín emitió la primera sentencia condenatoria en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La decisión se dio luego de que en el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín se le diera visto bueno el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, la persona que falsificó documentos que permitieron el desfalco a esa entidad durante el periodo de Daniel Quintero Calle como alcalde.

El contador fue condenado a 19 meses de prisión por un concurso de falsedades en documento privado, luego de aceptar su responsabilidad en la elaboración y utilización de quince (15) documentos falsos, correspondientes a cuentas de cobro y soportes documentales que fueron empleados para respaldar el pago de recursos públicos por bienes o servicios que no fueron efectivamente prestados.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, salió en defensa de su hermano Miguel Quintero tras los escándalos de presunta corrupción que reventaron en los últimos días. Foto: Redes sociales

De acuerdo a lo aceptado por el contador, al falsificar estos documentos, se logró un mecanismo sofisticado para hacer creer que era legal el desembolso de millonarios recursos provenientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en época de pandemia para la compra de kits de bioseguridad y capacitaciones a otros cuerpos de bomberos.

Sin embargo, con esta decisión, queda demostrado el entramado de corrupción que se orquestó para desviar recursos a favor de terceros.

Según la Fiscalía, uno de esos terceros es el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, hoy superintendente de Salud de Colombia.

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