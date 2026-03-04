Medellín

Otro implicado en escándalo de corrupción que salpica a hermano de Daniel Quintero negocia beneficios con la Fiscalía

Ya son dos los investigados por el escándalo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que buscan un principio de oportunidad. Podrían entregar información clave.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 9:23 p. m.
El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero
El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero Foto: Redes sociales Juan David Palacio

La audiencia de formulación de acusación en el caso que involucra a varios implicados en el escándalo de corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí, por hechos ocurridos durante el gobierno del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, fue suspendida de manera sorpresiva este miércoles a solicitud de la Fiscalía.

“Me permito informar que el suscrito fiscal delegado ha iniciado el trámite de un principio de oportunidad en modalidad suspensión y eventualmente renuncia a la acción penal en relación con uno de los procesados”, declaró el funcionario ante el despacho.

El nombre del nuevo aliado de la Fiscalía en esta investigación no fue revelado. Se sabe que en esa misma etapa procesal están involucrados Misael Cadavid Jaramillo, representante legal de los Bomberos; Elkin de Jésús González Correa, representante legal suplente de ese cuerpo de rescate; y María Janeth Rúa García, quien, en calidad de profesional universitaria, firmó los contratos en representación del Amva.

El escándalo está relacionado con el delito de peculado por apropiación a favor de terceros en la firma de seis contratos por alrededor de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2022, durante la época del covid. Parte de esos recursos, según las audiencias judiciales de la Fiscalía, fueron destinados a la campaña política de Cadavid, quien aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

