Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

La medida se da para que se puedan revisar detalladamente los elementos probatorios corridos por las partes.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 5:27 p. m.
El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.
Para el próximo lunes 16 de febrero, a las 2:30 p.m., quedó fijado el reinicio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) durante la administración del alcalde Daniel Quintero.

Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
El jurista suspendió la diligencia para que la Fiscalía, la Procuraduría y el mismo despacho puedan revisar detalladamente los elementos probatorios con los que el abogado defensor de Palacio busca evitar que este sea encarcelado.

Palacio Cardona es una de las personas de más alto perfil salpicadas por escándalos de supuesta corrupción durante el periodo gubernamental de Daniel Quintero Calle en la Alcaldía de Medellín.

La Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros porque, según argumentó, a través de la firma de seis convenios entre 2021 y 2023 con los Bomberos de Itagüí.

A través de esos contratos, aseguró el ente acusador, se inflaron precios, se movieron recursos a la campaña política del exdirector de ese cuerpo de socorro, Misael Cadavid, y para favorecer a otros terceros, como el exdiputado de Antioquia, exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Palacio Cardona negó responsabilidad alguna, pero la Fiscalía argumentó que este supuestamente realizó movimientos para poner en cargos en el Área Metropolitana a personas que le permitieran tener control en la entidad, además de intentar desaparecer información vital para la investigación a través del borrado de archivos y formateo de equipos de cómputo.

Además, pidió al juez que lo envíe a la cárcel porque considera que puede obstruir la justicia.

Ayer, 12 de febrero, Andrés López Figueroa, su abogado defensor, cuestionó la petición de la Fiscalía no solo de imputarle cargos al exdirector del Amva, sino también de solicitar que sea enviado a prisión, por considerar que él nunca tuvo bajo sus funciones el ordenamiento del gasto.

También aseguró que “no existen comunicaciones para sugerir o incidir en decisiones de este tipo, no existen elementos probatorios frente a la concertación para la conducta punitiva, el director no asumió ningún rol contractual de acuerdo al manual de sus funciones específicas, no ejecutó tareas específicas del proceso contractual y poscontractual”.

Y dijo que no intentó ni intentará obstruir la justicia y corrió al despacho a través de correo electrónico cerca de 60 archivos con los que trata de desvirtuar lo señalado por la Fiscalía.

Esos elementos son los que va a evaluar el juez, que suspendió la audiencia para el lunes 16 de febrero a las 2:30 p.m. En el mismo proceso están imputadas las exsubdirectoras ambientales del AMVA, Ana María Roldán y Diana María Montoya, además de Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Ellos tres también negaron los cargos y, aunque la Fiscalía no pidió cárcel para ellos, sus abogados también entregaron elementos probatorios para tratar de desvirtuar a la Fiscalía.

