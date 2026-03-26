¿Cómo van las obras en la socavación de la avenida El Poblado?

La movilidad en Medellín ha enfrentado en las últimas semanas uno de sus retos más complejos tras la afectación de una de sus principales arterias viales. La avenida El Poblado, eje clave para la conexión sur–norte, ha sido escenario de trabajos intensivos luego de que las lluvias alteraran el tránsito en este sector de la ciudad.

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Desde que se presentó la emergencia, la Secretaría de Movilidad ha insistido en que la intervención no solo busca habilitar nuevamente la vía, sino garantizar condiciones de seguridad que eviten nuevos colapsos. Esto implicó un periodo de realización de estudios técnicos, cierres parciales y acompañamiento permanente en la zona.

Las obras en la socavación de la avenida El Poblado avanzan con la instalación de las primeras estructuras del sistema de ‘box culvert’ (estructura hidráulica de concreto reforzado, con forma de túnel rectangular), una pieza clave para estabilizar el terreno y canalizar adecuadamente el flujo de agua en el punto afectado.

Bus quedó atascado en la avenida El Poblado por el daño vial causado por las lluvias. Foto: Alcaldía de Medellín

El Distrito proyecta que la reapertura de la calzada en sentido sur–norte podría darse en aproximadamente 30 días, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables.

El secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Naranjo, explicó que este plazo depende directamente del comportamiento del clima, ya que lluvias intensas podrían obligar a suspender los trabajos por seguridad. “Si se presenta un aguacero bastante fuerte y se nos crece la quebrada tenemos que suspender trabajos”, indicó el funcionario.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad mantiene presencia constante en el sector con un equipo de 15 agentes de tránsito, encargados de regular la circulación y mitigar el impacto en la movilidad de los ciudadanos.

La emergencia que originó esta intervención tuvo su origen en una socavación generada por las fuertes lluvias y el aumento del caudal de la quebrada La Presidenta, lo que provocó el colapso parcial de la vía y obligó a restringir el paso vehicular en uno de los sentidos más transitados.

El avance de las obras estará marcado por el clima en la ciudad de Medellín. Foto: Captura de Telemedellín

En paralelo, las autoridades han reiterado que estas obras buscan fortalecer la infraestructura para prevenir futuras emergencias en este corredor vial, uno de los más importantes de la ciudad.

Por ahora, la reapertura total de la avenida El Poblado dependerá de que las condiciones climáticas permitan avanzar sin contratiempos. Entre tanto, los ciudadanos deberán seguir utilizando rutas alternas mientras se completa una intervención que busca devolverle la normalidad a la movilidad en este punto neurálgico de Medellín.