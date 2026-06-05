El Jardín Infantil Buen Comienzo Chambacú, una de las obras clave de la administración distrital en materia de primera infancia, avanza en su construcción en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín.

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Ya supera el 80 % de ejecución, de acuerdo con información de la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

El proyecto hace parte del programa Buen Comienzo, la estrategia pública con la que la ciudad busca garantizar la atención integral de niños y niñas en primera infancia mediante espacios educativos, nutricionales y de acompañamiento en salud.

Según datos oficiales, la infraestructura se encuentra actualmente en etapa de acabados y adecuaciones finales, luego de haber completado la mayor parte de la estructura física.

Las obras incluyen redes internas, ajustes de espacios pedagógicos y zonas de atención especializada para la población infantil. El jardín infantil tendrá capacidad para atender a cerca de 300 menores entre los cero y cinco años.

Contará con aulas por grupos de edad, áreas de lactancia, cocina, enfermería y espacios recreativos diseñados para el desarrollo temprano.

La inversión del proyecto supera los 20 mil millones de pesos, según la administración distrital, y hace parte del plan de expansión de la red de jardines infantiles de la ciudad.

El objetivo es ampliar la cobertura en zonas con alta demanda de servicios de cuidado infantil.

La Alcaldía de Medellín ha señalado que este tipo de infraestructura busca fortalecer los entornos protectores desde los primeros años de vida.

Esta etapa es considerada determinante para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores.

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De acuerdo con el cronograma oficial, la entrega del Jardín Infantil Buen Comienzo Chambacú está proyectada para el primer semestre de 2026, aunque las autoridades no descartan ajustes dependiendo del avance final de la obra.

Con este proyecto, Medellín continúa ampliando su red de atención a la primera infancia, un modelo que ha sido destacado en distintas evaluaciones de política pública por su enfoque integral en educación inicial, salud y nutrición.