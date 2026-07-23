Hasta este 24 de julio puede pagar el impuesto de vehículos 2026 sin multas: así puede hacer el proceso

Los propietarios de automóviles tienen hasta este 24 de julio para pagar el impuesto de vehículos 2026 sin el riesgo de enfrentarse a multas, ya que después de este plazo quienes no hayan hecho el pago correspondiente deberán enfrentarse a intereses y sanciones según lo previsto en la normativa vigente.

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Para realizar este trámite deberá dirigirse a la página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá; posteriormente, en el portal debe oprimir el botón de Pagos Bogotá, ubicado en la parte superior derecha del sitio web, en el que encontrará los pasos a seguir.

Sin embargo, si este proceso se le dificulta, la entidad cuenta con alternativas tanto digitales como presenciales para que pueda efectuar este pago. Una de estas opciones es realizar la transferencia por medio de las billeteras digitales DaviPlata o DALE.

Si usted prefiere hacer este proceso de forma personal, lo puede realizar en las ventanillas extendidas del Banco de Bogotá, las cuales se encuentran disponibles en diferentes puntos de la ciudad, tales como la calle 114 con avenida 19, el centro comercial Plaza de las Américas y el SuperCADE CAD.

Asimismo, una de las novedades de este año fue el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para el impuesto de vehículos, una opción que permitió que 5.155 contribuyentes dividieran el pago en dos cuotas sin interés, siempre que presentaran la declaración inicial dentro del plazo establecido.

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) destacó el compromiso y puntualidad de varios propietarios, ya que se estima que ocho de cada diez usuarios realizaron el pago en el tiempo correcto. Por lo mismo, la entidad hizo un llamado de atención para los 395 mil vehículos que aún están pendientes.

“Este 24 de julio se cierra una fecha clave para los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá. Cumplir a tiempo evita intereses y sanciones, pero también es una forma concreta de aportar a la ciudad que compartimos. Cada pago responsable fortalece la confianza, financia servicios y nos ayuda a construir una mejor Bogotá para todos”, señaló Ana María Cadena, secretaria Distrital de Hacienda.

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Según el comunicado oficial, hasta el momento este impuesto lleva recaudado 1,36 billones de pesos, una cifra que representa el 80 % del total de la meta dispuesta para este año, la cual se estima en 1,7 billones de pesos.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda invitó a la ciudadanía a no dejar este trámite para última hora y así evitar congestiones en las plataformas virtuales o en los puntos de atención presencial, recordando que el pago oportuno de esta obligación es fundamental para prevenir recargos adicionales y mantener la tranquilidad financiera.