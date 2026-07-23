Más de 200 kilos de cocaína: esta fue la alarmante cifra que incautó el Ejército en Ocaña

Como parte de las operaciones militares adelantadas en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, el Ejército Nacional logró ubicar y desmantelar un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína en la vereda Piedecuesta, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

ELN intentó atacar con dron explosivo tanques de petróleo en Arauca: había 200 personas en la zona

La estructura, que presuntamente era utilizada por el Frente Camilo Torres Restrepo del grupo armado organizado (GAO) ELN, fue intervenida antes de que una nueva cantidad del estupefaciente entrara en circulación.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 15, adscrito a la Trigésima Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Durante la inspección al lugar, las autoridades encontraron 220 kilos de cocaína sólida que, según la información oficial, estaban listos para ser comercializados.

Además, fueron incautados 829 galones de sustancias líquidas, 120 kilos de sustancias sólidas y 40 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, insumos utilizados en las diferentes etapas del procesamiento del alcaloide.

Según el reporte entregado por el Ejército Nacional, el laboratorio contaba con una infraestructura que permitía mantener una producción constante. En el sitio fueron halladas seis probetas, una planta eléctrica, un sistema de condensación artesanal con refrigeración y dos compresores, entre otros equipos empleados para la elaboración del alcaloide.

Las autoridades señalaron que la destrucción de esta infraestructura representa un impacto directo a las finanzas del GAO ELN, organización que obtiene recursos económicos a través del narcotráfico para sostener sus actividades ilícitas.

El Ejército destacó que este resultado hace parte de la estrategia para debilitar las economías ilegales en la región del Catatumbo, una zona que históricamente ha registrado alta presencia de cultivos ilícitos y estructuras armadas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Ejército elevó al grado de secreto el caso del presunto traficante de cocaína liberado por orden del general Federico Mejía

Conforme a las cifras oficiales, en lo corrido de 2026 los soldados de la Trigésima Brigada, con el apoyo de la Policía Nacional, han ubicado y desmantelado 53 laboratorios destinados al procesamiento de drogas ilícitas: 28 para la producción de pasta base de coca y 25 para la fabricación de clorhidrato de cocaína.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones ofensivas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, con el propósito de afectar sus fuentes de financiación y contribuir a las condiciones de seguridad en Norte de Santander.