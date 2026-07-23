Así operaba la red más grande de tráfico de carne de caballo en Bucaramanga: les incautaron 1,4 toneladas

Un fuerte operativo desplegó en cinco sectores de Bucaramanga la Policía de Carabineros y Protección Ambiental con el objetivo de realizar seis allanamientos para poner fin a la compra y venta de caballos para sacrificarlos y vender su carne de manera clandestina en las plazas de mercado de esa ciudad.

El despliegue policial, según informó la fuerza pública, ocurrió en los sectores Girardot, Colorados, Nariño, Los Pinos y Marianela de la capital santandereana.

Allí fueron capturadas diez personas, nueve de ellas que eran buscadas por una orden de detención emitida por un juez y otra sorprendida en flagrancia por los delitos de maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental.

En Bucaramanga, cayó red de venta clandestina de carne de caballo. Les incautaron 1,4 toneladas de carne. Foto: Policía de Bucaramanga.

Además, según la fuente, incautaron 1,4 toneladas de carne que se encontraba almacenada en cuartos fríos sin las condiciones de salubridad requeridas.

Los funcionarios también encontraron un revólver calibre 38 con 39 cartuchos y 10 teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes y serán clave para futuras investigaciones sobre el comercio clandestino de la carne de caballo.

El mismo operativo permitió que fuera desmantelado un matadero clandestino, en donde las autoridades hallaron evidencia biológica de restos de animales sacrificados en un lugar en el que ya se había intervenido por estas mismas prácticas.

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En ese sitio, incluso, se había rescatado por parte de las autoridades algunos caballos que iban a ser sacrificados.

“Este grupo delincuencial adquiría los equinos en el Cesar y Bolívar utilizando en algunos casos guías falsas para el transporte de los mismos, posteriormente sacrificarlos y comercializarlos en plazas de mercado y barrios de Bucaramanga”, dijo el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía.

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Este operativo, según la fuerza pública, es parte de una operación internacional contra los delitos que afectan el ambiente y la convivencia ciudadana.

“En el marco de la operación transnacional Green Shield, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales, la legalidad y la seguridad de todos los colombianos”, dijeron.