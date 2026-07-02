Bucaramanga se alista para una de sus ferias más emblemáticas: más de 70 eventos gratuitos reactivarán la ciudad

Bucaramanga se alista para recibir una de las celebraciones más importantes y representativas de su calendario cultural. Del 3 al 13 de septiembre, la capital santandereana será el escenario de una nueva edición de la Feria Bonita, un evento que busca exaltar la identidad, las tradiciones, la biodiversidad y el talento artístico de la región a través de una variada programación dirigida a toda la comunidad.

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En esta oportunidad, la feria llegará con una propuesta renovada que reunirá más de 70 actividades gratuitas durante 11 días consecutivos. La agenda incluirá conciertos, muestras gastronómicas, eventos deportivos, expresiones culturales, espacios de emprendimiento, actividades infantiles y presentaciones artísticas. Estas se distribuirán en diferentes sectores de la ciudad con el propósito de acercar la celebración tanto a los bumangueses como a los visitantes.

Imagen de referencia sobre el Desfile de la Cultura de la Feria Bonita de Bucaramanga en 2022. Foto: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) destacaron que esta edición pretende fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad y promover escenarios de integración para personas de todas las edades.

Uno de los eventos más esperados será el megaconcierto que se realizará en el estadio Américo Montanini, donde se presentarán reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los invitados confirmados se encuentran la cantante puertorriqueña Kany García, la agrupación mexicana Grupo Firme y el cantautor colombiano Carlos Vives.

La Feria Bonita también conservará uno de sus espacios más tradicionales: el Festival de Colonias. Este encuentro permitirá que delegaciones de diferentes regiones del país compartan con los asistentes sus costumbres por medio de una muestra gastronómica y folclórica.

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Además de los espectáculos musicales, la programación contempla escenarios para la promoción del talento local, exposiciones artísticas, ferias de emprendimiento y actividades deportivas, con el objetivo de brindar oportunidades a creadores, empresarios y deportistas de la región.

Las autoridades también resaltaron el impacto positivo que tendrá la feria sobre sectores como el comercio, la hotelería, la gastronomía, el transporte y el turismo, ante el aumento de visitantes que tradicionalmente recibe Bucaramanga durante estas fechas. Se espera que la llegada de turistas contribuya a dinamizar la economía local y a posicionar a la ciudad como un destino atractivo para grandes eventos culturales.

Aunque ya fueron anunciadas varias de las actividades principales, la Alcaldía informó que en los próximos días dará a conocer el cronograma completo con los horarios y escenarios de cada evento. La invitación está abierta para que ciudadanos y turistas participen en esta celebración que, año tras año, se consolida como uno de los festivales culturales más importantes de Santander y del país.