Los usuarios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón deberán prepararse para pagar más por los servicios de acueducto y alcantarillado.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) anunció que aplicará un incremento gradual en las tarifas.

Una medida que, según la entidad, responde a la implementación obligatoria de la nueva regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

¿Cuánto aumentará el recibo de la luz tras el nuevo incremento de Air-e en junio?

La nueva tarifa comenzará a reflejarse desde septiembre

Durante una rueda de prensa realizada este 24 de junio, el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez, explicó que la empresa deberá acogerse a la Resolución CRA 1032 de 2026.

Una normativa de carácter nacional que modifica la metodología para calcular las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en prestadores con más de 5.000 suscriptores.

La nueva regulación comenzará a regir en todo el país a partir del 1 de julio de 2026.

Sin embargo, el impacto para los usuarios del área metropolitana de Bucaramanga no será inmediato.

De acuerdo con la información entregada por el AMB, los incrementos empezarán a verse en las facturas de septiembre y se aplicarán de forma gradual hasta febrero de 2027.

Según las proyecciones de la empresa, el ajuste acumulado alcanzará un promedio del 25,2 % en el servicio de acueducto y del 22 % en alcantarillado.

La entidad precisó que el proceso será escalonado para evitar que el impacto recaiga de una sola vez sobre los hogares.

Durante los primeros meses de implementación, los usuarios observarán un aumento aproximado del 9 % en sus facturas, porcentaje que irá creciendo progresivamente hasta completar la transición hacia el nuevo esquema tarifario.

💧📈 ¡Subirá la tarifa del agua en el área metropolitana de Bucaramanga!



El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) anunció un incremento en las tarifas debido a la aplicación de una medida del Gobierno Nacional. 🇨🇴



📊 El ajuste se realizará según la estratificación y… pic.twitter.com/BOPI3ncgGI — Vanguardia (@vanguardiacom) June 24, 2026

¿Cuánto podrían aumentar las facturas?

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga presentó algunos ejemplos para ilustrar el impacto que tendría el ajuste en los hogares.

Las estimaciones se realizaron tomando como referencia un consumo promedio de 13 metros cúbicos de agua al mes.

Bajo ese escenario, un usuario de estrato 1 podría terminar pagando alrededor de 8.000 pesos adicionales mensuales cuando concluya la implementación de la nueva metodología.

En el caso de los usuarios de estrato 6, el incremento podría acercarse a los 26.000 pesos mensuales una vez se complete el proceso de ajuste previsto para febrero de 2027.

El fenómeno de El Niño será uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno. ¿Cómo enfrentarlo?

La empresa aclaró que el valor final dependerá del nivel de consumo de cada hogar y de las características particulares de cada factura.

La regulación tendrá efectos sobre cerca de 188 empresas prestadoras de servicios públicos en el país, por lo que los cambios no se limitarán a Bucaramanga sino que harán parte de una transformación nacional del modelo tarifario.