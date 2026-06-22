El fenómeno de El Niño será uno de los primeros desafíos del nuevo gobierno. ¿Cómo enfrentarlo?

Desde hace un par de años, voceros del sector eléctrico vienen advirtiendo sobre la posibilidad de un apagón en el país por los retrasos en la entrada de los proyectos de generación, las limitaciones en las líneas de transmisión y los problemas financieros de algunas distribuidoras, todo en medio de una demanda que crece a un ritmo mucho más acelerado que la oferta y de tensiones con el Gobierno Petro.

Ahora, nuevos factores se suman a ese complejo panorama. Por un lado, la decisión del Gobierno de liquidar Air-e, una de las distribuidoras de la costa Caribe, que en este momento tiene deudas por cerca de 2,5 billones de pesos; y, por otro, la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño.

Medellín y el Valle de Aburrá se preparan para un posible aumento de las temperaturas ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Foto: Getty Images

La probabilidad de materialización de este evento climático es del 82 por ciento para el trimestre mayo-junio-julio y de 96 por ciento hacia finales del año. En dos de cada tres escenarios la intensidad sería al menos fuerte y en uno de cada tres se configuraría un superniño, dice un informe de Corficolombiana.

Los fantasmas del racionamiento de energía de los años noventa se reavivaron y, como advirtió esta firma en un análisis, el primer gran examen que enfrentará la siguiente administración será el climático.

¿Qué hacer para maniobrar en este complejo panorama? Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de las generadoras térmicas, la primera tarea del próximo Gobierno es “pagar las deudas de Air-e o comprometerse a pagarlas”, para evitar que se genere un efecto sistémico que afecte a todo el sector.

La segunda tarea está relacionada con las plantas de regasificación que se han proyectado para atender el déficit que trae el país. Una de ellas avanza en el Pacífico y también han sido anunciadas otras iniciativas en las que participan Frontera, TGI y Ecopetrol, entre otros actores.

Hoy solo opera Spec en la costa Caribe y atiende la demanda de las generadoras térmicas. Ante la compleja situación del gas, esta planta ha venido entregando este combustible al mercado nacional y ya atiende cerca del 30 por ciento de la demanda del país.

Sin embargo, para enfrentar El Niño hay que cuidar el agua de los embalses y llevarlos a un 80 por ciento de capacidad para ese momento. Para lograrlo, es necesario priorizar la generación con térmicas, por lo cual toda la capacidad de importación de Spec se enfocará en ellas.

Canacol, compañía petrolera. Foto: CANACOL ENERGY LTD.

Este hecho, más la compleja situación de Canacol, uno de los principales proveedores de gas en el país, que ha pedido un trámite de bancarrota en Canadá para dejar de cumplir los contratos que tiene en Colombia, ponen en jaque el suministro de gas.

“Hay que tener, al menos, dos plantas de importación de gas listas antes de terminar el año, o de lo contrario no habrá gas”, anticipó Castañeda.

La tercera decisión clave proviene no de la oferta, sino de la demanda. Para Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), el sistema eléctrico en el país está “muy vulnerable” frente a un riesgo de apagón.

Recordó iniciativas como el programa Apagar Paga, diseñado para enfrentar El Niño de 2015 y 2016, en donde se entregaban incentivos por cada kilovatio que se ahorraba. Circunstancia que puede trasladarse al sector de agua potable para cuidar el recurso hídrico. También es recomendable generar incentivos a los industriales que tienen procesos de autogeneración para que puedan vender sus excedentes al sistema nacional.

Pero este solo es el inicio. El nuevo Gobierno debe crear las condiciones para dos hechos clave: destrabar los proyectos de generación y transmisión que tienen retrasos, acelerando consultas previas y licencias ambientales; y generar un entorno favorable a la inversión para el desarrollo de nuevos proyectos, garantizando seguridad jurídica y tributaria.

El fenómeno de El Niño en Colombia puede llegar a niveles altos. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

La prioridad es clara: que la posibilidad de un apagón desaparezca.

La probabilidad de materialización de este evento climático es del 82 por ciento para el trimestre mayo-junio-julio y de 96 por ciento hacia finales del año. En dos de cada tres escenarios la intensidad sería al menos fuerte y en uno de cada tres se configuraría un superniño.