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Identifican a los dos militares muertos en atentado con explosivos contra el Ejército en Huila: disidencias serían las responsables

Los militares iban a revisar un cilindro bomba que había sido reportado cuando fueron atacados con explosivos.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

12 de agosto de 2026 a las 12:39 p. m.
Los uniformados fueron atacados con explosivos.
Los uniformados fueron atacados con explosivos. Foto: Suministrado a SEMANA.

El cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano son los integrantes del Ejército Nacional que murieron este miércoles, 12 de agosto, en un ataque con explosivos en el departamento del Huila atribuido a las disidencias de las Farc.

Implementos de dotación del Ejercito Colombiano. (Colprensa - Diego Pineda)
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La institución castrense detalló: “Con profundo dolor rechazamos categóricamente el vil asesinato de nuestro #HéroePorSiempre, el suboficial Cabo Primero Yony Alejandro Andrade Lizcano, quien se desplazaba para atender el hallazgo de un cilindro, dispositivo explosivo improvisado, en la vía hacia El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón, municipio de Algeciras, Huila”.

“Pese a los esfuerzos realizados para brindarle atención y trasladarlo oportunamente a un centro médico, nuestro #HéroePorSiempre, el Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas en este vil ataque”, explicó el Ejército.

Al mismo tiempo, indicaron: “Su entrega, valor y sacrificio por la seguridad de los colombianos permanecerán siempre en nuestra memoria. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y acompañamos con profundo dolor a sus familiares, compañeros y amigos en este difícil momento. Honor y gloria a nuestros héroes”.

De acuerdo con el Ejército, se intensificarán las operaciones militares contra las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Huila y que pretenden imponer sus reglas de horror.

“Informamos a la comunidad que las operaciones militares continúan en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y localizar a los responsables de este hecho. Nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a las familias de nuestros héroes. El Ejército Nacional continuará cumpliendo su misión y trabajando por la seguridad de los habitantes del Huila”, precisó.

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Este no ha sido el único hecho violento, pues en la noche de este domingo 2 de agosto, en el departamento del Huila, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto fue lanzado contra la estación de Policía del municipio de Íquira, lo que generó una explosión en el perímetro de la unidad.