En medio de la emergencia que vive el Chocó tras el terremoto, un barbero decidió convertir su oficio en una forma de solidaridad. Desde Ibagué, Merson Cuesta Becerra busca ayudar a sus paisanos con una particular propuesta: cambiar cortes de cabello por mercados y productos de primera necesidad.

De las tijeras a la solidaridad

El terremoto que sacudió al Chocó dejó preocupación y afectaciones en diferentes zonas del departamento.

Mientras las familias damnificadas buscan salir adelante, desde otros lugares del país también han comenzado a surgir iniciativas para llevarles ayuda.

Una de ellas nació en Ibagué, donde Emerson Cuesta Becerra, barbero oriundo de Quibdó, decidió poner su trabajo al servicio de quienes hoy necesitan una mano.

La idea es sencilla: quienes quieran cortarse el cabello pueden hacerlo llevando alimentos o elementos de primera necesidad que serán destinados a las familias afectadas por la emergencia.

“Quise hacer esta pequeña campaña y siento que por medio de mi arte, que es la barbería, yo siento que puedo ayudar mucho”, explicó Cuesta Becerra.

La campaña fue difundida por La FM, que contó la historia del joven barbero chocoano y su iniciativa desde Ibagué.

🔴 ¡Cambia un corte por un mercado! El barbero chocoano que ayuda a damnificados por el terremoto.



💈 Un joven barbero oriundo de Quibdó lanzó desde Ibagué una iniciativa para ayudar a sus paisanos afectados por el terremoto.



A través de redes sociales, busca recolectar… pic.twitter.com/wb2Jzwyrjb — La FM (@lafm) August 12, 2026

Una forma de no olvidar a su tierra

Aunque actualmente se encuentra en Ibagué, el barbero no es ajeno a lo que ocurre en su tierra natal.

Su iniciativa nació precisamente de esa preocupación por sus paisanos y de la necesidad de encontrar una manera concreta de aportar.

En lugar de limitarse a compartir mensajes de solidaridad, decidió utilizar aquello que sabe hacer para generar una cadena de ayuda.

Así, un corte de cabello puede convertirse en alimentos para una familia que los necesita.

La propuesta busca que las personas que acudan a la barbería no solo reciban un servicio, sino que también tengan la posibilidad de contribuir con quienes resultaron afectados por el terremoto.

La iniciativa de Emerson muestra cómo, en medio de una emergencia, la solidaridad puede tomar diferentes formas.

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No todos cuentan con los mismos recursos para donar, pero algunas personas encuentran en su propio trabajo una manera de aportar.

En este caso, fueron las tijeras, la máquina y el oficio de la barbería los que se transformaron en herramientas para ayudar.

Para Emerson Cuesta Becerra, la barbería no es solamente su forma de ganarse la vida. En esta emergencia encontró también una manera de estar cerca de Quibdó y de sus paisanos, aun estando lejos.