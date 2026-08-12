Alcaldía de Manizales anuncia que la red hospitalaria de la ciudad avanza hacia la normalidad

El terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el departamento del Chocó, generó afectaciones en diferentes zonas del país y dejó un lamemtable balance de personas heridas en varias ciudades del Eje Cafetero. En Manizales, la red hospitalaria avanza hacia la normalización de sus servicios luego de la emergencia.

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De acuerdo con la Alcaldía de Manizales, la mayoría de las instituciones de salud de la ciudad ya presta sus servicios con normalidad. Sin embargo, algunas mantienen áreas restringidas mientras se adelantan revisiones técnicas y evaluaciones de ingeniería estructural.

Actualmente, la ciudad registra 112 personas atendidas por diferentes afectaciones relacionadas con el sismo. De este grupo, dos pacientes presentan una condición de mayor gravedad, mientras que las demás tienen un pronóstico favorable y varias ya fueron dadas de alta.

Entre las instituciones que funcionan con normalidad se encuentran SES, Clínica Avidanti, Clínica Santillana y Clínica La Presentación.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, entrega balance de la emergencia en su ciudad por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Redes sociales

En el caso del Hospital Santa Sofía, permanece cerrada un área de hospitalización y una parte del servicio de urgencias. Por su parte, la Clínica Ospedale mantiene algunas zonas restringidas mientras se realizan las respectivas evaluaciones de ingeniería estructural.

Otra de las instituciones que fue revisada tras el movimiento telúrico fue la antigua Clínica Manizales, actualmente Clínica Medi Integral. Una visita realizada por ingenieros estructurales permitió establecer que los daños identificados corresponden principalmente a elementos de mampostería y no comprometen la estructura.

Por esta razón, en este centro asistencial avanzan labores de adecuación y organización de las áreas que resultaron afectadas.

Ante este panorama, la administración municipal destacó la capacidad de respuesta de la red hospitalaria y reiteró el llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de los servicios de urgencias.

La recomendación es acudir a estos servicios únicamente cuando exista una condición que realmente lo requiera. Para situaciones que no representen una urgencia vital, las autoridades invitaron a utilizar los servicios de medicina general o consulta prioritaria.

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Continúa el llamado a donar sangre:

Como parte de las acciones para fortalecer la atención tras la emergencia, también se mantiene la invitación a la ciudadanía para donar sangre y contribuir a mantener las reservas necesarias para responder a las necesidades derivadas del terremoto.

El punto habilitado para las donaciones se encuentra en el sector del Estadio, detrás de Bomberos, en las canchas de baloncesto.

La alcaldía reiteró que el aporte de los ciudadanos permitirá fortalecer las reservas de sangre mientras la ciudad continúa avanzando en la recuperación y normalización de los servicios de salud tras el terremoto.