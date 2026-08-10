El director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, José Ubaldo Catro, entregó un balance preliminar sobre la situación en el departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que fue sentido en diferentes regiones del país,

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El mandatario aseguró que, hasta el momento, no se reportan daños, personas heridas ni afectaciones en las vías.

El primer sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y se registró a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. Posteriormente, a las 8:18 de la mañana, se presentó una réplica de magnitud 4,8, con epicentro a 20 kilómetros de Nóvita, Chocó, y una profundidad de 88 kilómetros.

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De acuerdo con los primeros reportes recibidos por el Gobierno departamental, no se registran afectaciones en viviendas, edificaciones ni vías de los 123 municipios de Boyacá. Tampoco se tiene información sobre personas heridas o consecuencias humanas relacionadas con los movimientos telúricos.

Castro señaló que la administración departamental mantiene comunicación permanente con los alcaldes y los organismos de atención de emergencias para continuar verificando las condiciones en los diferentes municipios y determinar si se presentan nuevas novedades.

En Tunja, donde durante la mañana se desarrollaban actos protocolarios, se activaron medidas preventivas y se realizaron evacuaciones en instituciones educativas, dependencias de la administración municipal y establecimientos comerciales ubicados en el centro de la ciudad.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Tunja confirmó que no se presentaron afectaciones estructurales ni emergencias asistenciales. “Tenemos un informe, que muestra que no hay afectación estructural ni emergencias asistenciales. No hay ninguna novedad, afortunadamente”, señaló el delegado del organismo de socorro.

Una vez verificadas las condiciones de seguridad, las personas que habían sido evacuadas pudieron regresar a los lugares de los que habían salido y se retomaron las actividades educativas y laborales.

En Duitama también se activaron medidas preventivas. La Alcaldía informó que no se registraron afectaciones físicas ni de infraestructura luego de los dos movimientos telúricos, que fueron percibidos en diferentes sectores de la ciudad.

Como medida de prevención, fueron evacuados el Hospital Regional, algunas edificaciones de gran altura ubicadas en el centro de Duitama y varios conjuntos residenciales. Según la Alcaldía, los desalojos se realizaron de manera controlada y oportuna.

El único reporte recibido inicialmente en el municipio correspondió a un posible riesgo por caída de objetos en una obra de construcción. Sin embargo, una inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama determinó que la estructura se encuentra en condiciones seguras y no representa un peligro activo.

Las autoridades mantienen las labores de monitoreo y evaluación en los diferentes municipios de Boyacá. Por esta razón, el balance podría actualizarse durante las próximas horas a medida que avancen las verificaciones sobre las condiciones del departamento.