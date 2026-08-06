Gobernación de Arauca adopta medidas para mantener el orden público durante el 7 de agosto

Mediante la firma del Decreto 768 de 2026, la Gobernación de Arauca implementó medidas temporales para preservar el orden público y fortalecer la seguridad en el territorio durante la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

Cómo ver, EN VIVO, la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali

Las medidas, que ya se están aplicando, estarán vigentes durante esta semana en los siguientes horarios:

Desde las 6:00 p. m. del martes 4 de agosto hasta las 6:00 a. m. del miércoles 5 de agosto.

Desde las 6:00 p. m. del miércoles 5 de agosto hasta las 6:00 a. m. del jueves 6 de agosto.

Desde las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto, de manera continua durante 36 horas.

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, la Policía, el Ejército, la Armada y las autoridades de tránsito, de manera articulada, instalarán puestos de control terrestres y fluviales en diferentes puntos estratégicos del departamento.

La decisión llegó como resultado de una serie de decisiones que se tomaron en el más reciente Consejo Extraordinario de Seguridad. Entre ellas, se destacan las restricciones a la circulación terrestre, fluvial y aérea. Dichas medidas preventivas están orientadas a garantizar la tranquilidad, la seguridad y la convivencia ciudadana durante la instalación del nuevo periodo presidencial.

Santiago Díaz es el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca. Foto: Gobernación de Arauca / API

Entre las principales disposiciones se encuentra la restricción a la circulación de volquetas, maquinaria amarilla, grúas y vehículos de carga pesada. Mientras estos permanezcan estacionados durante los horarios establecidos, deberán mantener el platón levantado para facilitar la inspección visual por parte de las autoridades.

De igual forma, también se restringe la movilización de vehículos que transporten materiales de construcción, arena, escombros, cilindros de gas y sustancias inflamables. Los únicos exentos de esta medida serán los vehículos que transporten carga de alimentos, medicamentos, oxígeno e insumos esenciales.

Asimismo, se prohíbe específicamente el uso de drones recreativos, comerciales o particulares, permitiéndose solo aquellos operados por la Fuerza Pública y entidades oficiales debidamente autorizadas.

El decreto incluye, además, la prohibición de la circulación de embarcaciones sobre los ríos del departamento durante los periodos establecidos, salvo aquellas destinadas a operaciones de la Fuerza Pública, atención de emergencias médicas o gestión del riesgo.

Finalmente, la Gobernación de Arauca invitó a la ciudadanía para acatar estas medidas, cuyo propósito es proteger la vida, preservar la seguridad y garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante esta fecha.