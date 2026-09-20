Incendio en Villa de Leyva: evacúan a 29 personas atrapadas en el Hotel Suites Arcoíris: “Las cabañas se salvaron del fuego”

Eliana Suárez, administradora del Hotel Suites Arcoíris, en Villa de Leyva, solicitó apoyo a las autoridades ante las afectaciones provocadas por el incendio registrado en la zona, que estarían alcanzando las instalaciones del establecimiento y poniendo en riesgo la vida de más de 20 personas que permanecían allí. El llamado de auxilio fue difundido a través de los canales oficiales del hotel.

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A través de una historia de Instagram publicada sobre las 4 de la tarde, la mujer reportó que las llamas estarían consumiendo las instalaciones del lugar.

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“Desde Suites Arcoíris pedimos ayuda porque realmente el fuego ya nos consumió. Llevamos desde las 9 de la mañana pidiendo auxilio (...) ahora el fuego nos invadió”, detalló Suárez.

La administradora agregó: “No podemos hacer absolutamente nada (...) Somos unas 20 personas acá. No podemos bajar, no podemos subir y es la hora que no llegan bomberos”.

De acuerdo con la información oficial del sitio, el hotel estaría ubicado a unos 2 km de la plaza principal de Villa de Leyva (vereda centro, km 2), alrededor de una zona montañosa.

Los organismos de socorro atendieron el llamado

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó a las 5:31 de la tarde que la Defensa Civil hizo presencia en el lugar de la emergencia y evacuó a 29 personas que estaban atrapadas por el fuego, aunque otras 10 seguían en las instalaciones.

“El mayor riesgo ya pasó, pero seguimos atentos y trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todos. Agradecemos de manera muy especial a los organismos de socorro que están atendiendo con todas sus fuerzas la emergencia”, señaló el gobernador en X.

De igual forma, indicó que “necesitamos más apoyo. Por eso, hago un llamado a todos los cuerpos de bomberos de los municipios cercanos: los necesitamos aquí. Los fuertes vientos están haciendo muy difícil controlar un incendio de estas dimensiones. Nuestra prioridad es proteger la vida y cuidar el Santuario de Iguaque, porque el incendio ya llegó a esta zona. He solicitado al Gobierno nacional más apoyo helicoportado, más carros de bomberos y más hombres para enfrentar esta emergencia”.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que la Dirección Nacional de Bomberos aseguró que las cabañas del hotel se salvaron del fuego.

“Gracias al heroísmo de los bomberos y la Defensa Civil, y a las descargas aéreas, la Dirección Nacional de Bomberos me confirma que las cabañas del hotel Arcoíris se salvaron del fuego. Más temprano, los huéspedes fueron evacuados con éxito. No se reportan fallecidos ni heridos”.