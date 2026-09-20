“Villa de Leyva no está sola”: Abelardo De La Espriella anuncia apoyo del Gobierno Nacional ante incendio forestal

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció acerca del incendio de gran magnitud que está afectando desde el sábado, 19 de septiembre, la zona rural del municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

“Incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas”: ministro del Interior se pronuncia por emergencia en Villa de Leyva y anuncia acciones

En videos e imágenes, que han circulado en redes sociales, ciudadanos y visitantes de una de las zonas más emblemáticas del país han vivido momentos de horror ante la presencia de llamas altas que se han estado esparciendo a grandes cantidades.

Ante esta magnitud, el jefe de Estado comentó en su cuenta de X e indicó que el Gobierno Nacional va a colocar todos los medios posibles para proteger la vida de los habitantes y el legado histórico del municipio.

“Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural. Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes. ¡Firme por Villa de Leyva, firme por la Patria!”, dijo.

El anuncio del mandatario viene en concordancia con las ayudas que realiza el Gobierno Nacional para atender la emergencia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, compartió aquellos avances que se están realizando de cara al incendio en Villa de Leyva.

En palabras del ministro, las nuevas actualizaciones del incidente implican la suma de un nuevo helicóptero para hacer frente a la situación. Esto fue posible tras un anuncio hecho por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Por otro lado, un equipo de Bomberos de Bogotá, por orden del alcalde Carlos Fernando Galán, va a estar acompañando a los equipos locales de Tunja y Boyacá con el objetivo de reforzar la contención en tierra y proteger el casco urbano.

El personal enviado cuenta con el entrenamiento y la capacidad para poder sostener el dispositivo en el punto de mayor riesgo del municipio.

Adicionalmente, hoy por la mañana estará también operando un helicóptero de la Fuerza Aérea cuyo punto de salida es desde el departamento del Tolima. Por el momento, el director nacional de Bomberos, el capitán Miranda, es el encargado de atender personalmente la emergencia.

El Ministro Lara hizo un llamado a todas las comunidades responsables de ayudar en esta emergencia, indicando que con la cooperación entre todos se logrará el objetivo de atender la emergencia.

“Gobierno nacional, entidades territoriales y comunidad: juntos vamos a derrotar este incendio”, exclamó.