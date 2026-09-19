Si todavía no sabe dónde celebrar Amor y Amistad, Bogotá tiene varias zonas gastronómicas donde puede encontrar restaurantes, cafés y bares para compartir en pareja, con amigos o en familia.

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¿Dónde comer y celebrar Amor y Amistad en Bogotá?

Este sábado 19 de septiembre se celebra en Colombia el Día de Amor y Amistad y, para quienes todavía están buscando un plan, la capital tiene diferentes sectores que concentran propuestas gastronómicas.

La Alcaldía de Bogotá, a través de Bogotá.gov.co, destacó seis zonas gastronómicas para disfrutar esta fecha especial durante septiembre: San Felipe, Usaquén, La Candelaria, Calle Bonita, Parque de la 93 y La Macarena.

La oferta permite escoger el sector de acuerdo con el tipo de salida que se quiera hacer, desde una comida en pareja hasta un encuentro con amigos o una reunión familiar.

San Felipe: gastronomía y arte

El Distrito Creativo y Cultural San Felipe es una de las alternativas.

La zona reúne restaurantes de autor, establecimientos tradicionales y propuestas de comida artesanal.

Según la Alcaldía, allí es posible encontrar desde cocina colombiana hasta opciones internacionales, en un sector que también se caracteriza por su ambiente artístico y cultural.

La zona está ubicada entre las calles 72 y 74 y las carreras 9 y 11.

Usaquén: una opción para salir a comer

En el norte de Bogotá está Usaquén, sector reconocido por sus calles adoquinadas y su ambiente.

Allí se concentra una variedad de restaurantes con propuestas que van desde la cocina tradicional colombiana hasta platos internacionales.

La zona gastronómica está ubicada en los alrededores de la carrera 6A #119B-05.

Además, este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, el Parque El Country será escenario del festival ‘El mundo en el corazón de Bogotá’, entre las 11:00 a. m. y las 6:00 p. m., con una propuesta que incluye cultura y gastronomía local e internacional.

Usaquén es una de las zonas gastronómicas de Bogotá recomendadas para celebrar Amor y Amistad con una salida a comer. Foto: Foto: El Tiempo-API

La Candelaria: comida en el centro histórico

Para quienes prefieren celebrar en el centro de la ciudad, está la Zona Gourmet de La Candelaria.

El sector reúne restaurantes y cafeterías entre calles empedradas y fachadas coloniales. La zona señalada por el Distrito está comprendida entre las calles 7 y 13 y las carreras 1 y 10.

Calle Bonita: restaurantes, cafés y bares

Otra alternativa para este Amor y Amistad es Calle Bonita, una zona gastronómica ubicada en la calle 30, entre las carreras 5 y 7.

El sector combina propuestas tradicionales y modernas y cuenta con restaurantes, cafés y bares, de acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co.

Calle Bonita, en el centro de Bogotá, reúne restaurantes, cafés y bares que pueden ser parte del plan para celebrar Amor y Amistad. Foto: Foto: Visitbogota

Parque de la 93: gastronomía y vida nocturna

El Parque de la 93 también aparece entre las zonas recomendadas por el Distrito para disfrutar de la gastronomía durante Amor y Amistad.

El sector, ubicado entre las calles 93A y 93B y las carreras 11 y 13, reúne restaurantes y bares con opciones que incluyen cocina internacional y platos típicos colombianos.

La Macarena: una opción en el centro de Bogotá

La última alternativa mencionada por Bogotá.gov.co es La Macarena, barrio del centro de la capital conocido por su ambiente artístico y cultural.

En esta zona también se encuentran restaurantes, cafés y bares, por lo que puede ser otra alternativa para quienes quieren salir a comer y compartir durante la celebración.

Con estas seis zonas, Bogotá ofrece diferentes alternativas para quienes todavía no han definido qué hacer este Amor y Amistad.

La elección puede depender del sector de la ciudad, el tipo de comida que se busque y el ambiente que se quiera disfrutar durante la celebración.