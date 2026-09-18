TransMilenio compartió emotivo mensaje tras el asesinato del vigilante en una estación de Soacha

La empresa de transporte público más grande de Bogotá, TransMilenio, emitió un comunicado oficial tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro, un trabajador perteneciente a la escuadra antievasión de la empresa privada de vigilancia que prestaba sus servicios dentro del sistema.

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Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 18 de septiembre en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha, donde el funcionario fue atacado con un arma blanca mientras ejercía sus labores de control.

Video del momento en que capturan al señalado de asesinar a vigilante de TransMilenio: encadenado a un poste

La entidad del transporte masivo expresó sus más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares, allegados y compañeros de la víctima.

De igual forma, rechazó de manera tajante cualquier manifestación de violencia que atente contra la integridad física y la vida de los usuarios y colaboradores dentro de la infraestructura del sistema.

Captura del presunto agresor y colaboración judicial

Gracias a la oportuna y rápida intervención de los uniformados de la Policía Nacional desplegados en el sector, una persona presuntamente involucrada en el homicidio fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes para el respectivo proceso de judicialización.

TransMilenio confirmó que mantendrá una estricta colaboración con los organismos de investigación, facilitando el material de cámaras de seguridad y la información requerida para el esclarecimiento total de los hechos.

La entidad enfatizó que la vida humana posee un valor incalculable que no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia relacionada con el acceso al servicio.

Pronunciamiento de la gerencia y llamado a la solidaridad

Por su parte, el gerente de la entidad, Pedro Gutiérrez, catalogó la muerte de Garzón Castro como un hecho vil y repudiable que conmociona al equipo institucional.

Ningún pasaje vale más que una vida. Hoy en TRANSMILENIO S.A. estamos de luto.



Lamentamos profundamente el doloroso fallecimiento de Cristian David Garzón Castro, un colaborador de la escuadra antievasión que perdió la vida víctima de un acto de intolerancia en la estación… pic.twitter.com/W3Xdfj1RmF — TransMilenio (@TransMilenio) September 18, 2026

El directivo enfatizó que el colaborador fue atacado por el simple hecho de cumplir su deber profesional de solicitarle a un usuario la validación del pago de la tarifa correspondiente para ingresar a la estación.

Gutiérrez extendió un llamado urgente a toda la ciudadanía bogotana a la corresponsabilidad, la tolerancia y el respeto por el personal de seguridad que custodia a los pasajeros a diario.

“La vida humana no puede valer menos que un pasaje”, concluyó la administración, instando a la sociedad a resolver los conflictos mediante el diálogo y a rechazar cualquier agresión contra los trabajadores del transporte público.