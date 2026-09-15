En firme condena de tres años de cárcel contra excongresista por carrusel de la contratación en Bogotá

Casi 20 años después de que aparecieron los primeros rastros del carrusel de la contratación en Bogotá, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Germán Alonso Olano Becerra, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, por su participación en ese megaescándalo de corrupción.

Esta decisión se dio dos meses después de que la defensa del excongresista del Partido Liberal presentó una apelación contra la sentencia de la Sala de Primera Instancia que lo declaró “penalmente responsable” por los intereses ilegales que habría tenido sobre los contratos para construir la fase III de TransMilenio.

Carrusel de la contratación en Bogotá: condenan a excongresista liberal por corrupción en la fase III de TransMilenio

El fallo se logró después de que la Corte Suprema investigara las irregularidades que se presentaron en el contrato 137 de 2007 para construir dicha fase del sistema de transporte público sobre la calle 26, una de las vías más importantes de Bogotá.

La Corte confirmó en la sentencia que Olano Becerra realizó gestiones para adjudicar las obras a un grupo de contratistas a cambio de beneficios económicos. Las pruebas lo llevaron a acogerse a una sentencia anticipada por dos delitos.

La Sala de Casación Penal determinó que en este tipo de casos no opera la prescripción y tampoco se violaron los derechos fundamentales del procesado, al tener presente que los dos primeros delitos por los que fue condenado “no presentan identidad fáctica ni de causa con el objeto de este proceso”.

La Corte Suprema también desestimó lo manifestado por la defensa del exrepresentante frente a la condena emitida inicialmente por la Sala de Primera Instancia, pues el proceso no se edificó sobre una única fuente testimonial ni con argumentos sin información.

“Por el contrario, surge de la apreciación conjunta de declaraciones, documentos del proceso licitatorio, información financiera, soportes de pago y de la grabación incorporada al expediente, elementos que se articulan y corroboran entre sí, y sustentan razonadamente la hipótesis delictiva planteada en la resolución de acusación en este caso”, precisaron los magistrados en el fallo.

La Corte Suprema de Justicia concluyó que las pruebas dentro de este caso permitieron evidenciar que el excongresista Olano Becerra realizó un aporte relevante a la ejecución del acuerdo ilícito detrás de esa fase de TransMilenio.

Además de facilitar el contacto entre los integrantes del Grupo Nule y el contratista Héctor Julio Gómez González, participó en las exigencias económicas relacionadas con el contrato y las intervenciones para favorecer la ejecución de la obra y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.