Golpe a los Comandos de Frontera de alias Araña: fue capturado alias Miyagui, uno de sus cabecillas

Fuentes del Ejército confirmaron este martes, 15 de septiembre, la captura de cuatro personas que harían parte del grupo criminal Comandos de Frontera, liderado por alias Araña, conocido como el narco VIP.

Según las fuentes, entre los capturados se encuentran alias Miyagui y alias Kataleya, cabecillas de una facción del grupo ilegal.

Acción de la Fuerza Pública contra los Comandos de Frontera. Foto: Ejército

Sobre la acción ejecutada por las tropas, se detalló que, en el desarrollo del Plan Ayacucho Plus, unidades del Gaula Militar Putumayo, en coordinación con inteligencia, lograron la captura de Jhon Anderson López, alias Jonatán o Indio Miyagi, y alias Kataleya, cabecillas de la denominada estructura móvil del Amazonas de los Comandos de Frontera.

Alias Indio Miyagui “aparece relacionado en el organigrama principal de mando y control de los Comandos”, indicó el reporte militar.

Capturados presuntos integrantes de los Comandos de Frontera. Foto: Ejército

Por otro lado, en la región de Puerto Caicedo, en una operación simultánea, fueron capturados otros cuatro presuntos integrantes de los Comandos de Frontera, con abundante material de guerra y logístico.

El golpe contra los grupos de alto impacto se conoce en medio de la ofensiva que realizaron en las últimas horas el Ejército, la Policía y otras unidades de la Fuerza Pública.

Así, en Norte de Santander, con el apoyo de autoridades estadounidenses, se logró rescatar a ocho personas que se encontraban secuestradas por el ELN.

La operación militar y policial contó con el apoyo de la DEA y del Comando Sur de los Estados Unidos. Las labores de vigilancia aérea se hicieron con drones norteamericanos, según le confirmaron a SEMANA fuentes militares.

Capturados presuntos cabecillas de los Comandos de Frontera en el Putumayo. Foto: Ejército

El golpe a la guerrilla del ELN por parte del Ejército y la Fuerza Pública se dio a las estructuras de alias Silvana Guerrero, cabecilla del Frente de Guerra Oriental.