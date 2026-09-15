Alcalde de Riosucio, Chocó, fue capturado por presuntas irregularidades en viáticos para jurados de votación

La Fiscalía confirmó que el alcalde de Riosucio, en el departamento de Chocó, y cinco de sus funcionarios fueron capturados por presuntas irregularidades asociadas a recursos del municipio que estaban destinados a ofrecer viáticos para los jurados y delegados en las pasadas elecciones.

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De acuerdo con el ente acusador, el mandatario y los funcionarios habrían incurrido en varias irregularidades sobre el dinero que estaba destinado a cubrir el transporte y algunos viáticos para las personas que apoyaron como jurados y delegados las elecciones del 8 de marzo y que aparentemente terminaron en los bolsillos de terceros.

“Por las irregularidades detectadas en el desembolso de los recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral realizada el pasado 8 de marzo, fueron capturados en las últimas horas el alcalde de Riosucio (Chocó) y cinco funcionarios más de la administración municipal”, señaló el ente acusador.

El CTI de la Fiscalía capturó al alcalde. Foto: Foto Especial para El País

El alcalde de los funcionarios que fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encontraban fuera del municipio. La Policía los ubicó en el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia; hasta allá llegaron los agentes, que notificaron las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía y autorizadas por un juez de control de garantías.

“En las próximas horas, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, explicó el ente acusador.

Alcalde capturado Foto: Liliana Rincón

De acuerdo con los elementos de pruebas recaudados por un fiscal anticorrupción de administración pública, el alcalde y los funcionarios estarían comprometidos en las irregularidades.

Esas evidencias serán presentadas ante los jueces para demostrar la presunta responsabilidad y, además de imputar cargos, solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario.