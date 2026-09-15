El poderoso Plan Cazador de la Policía para combatir la criminalidad en Barranquilla: ya reportan 31 personas capturadas

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó el poderoso Plan Cazador en las diferentes localidades de la ciudad por medio de sus capacidades operativas, con el fin de hacerles frente a los criminales que colocan en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

MinTrabajo inspecciona Comfamiliar Atlántico y designa a nuevo director

De acuerdo con la institución, esta es una estrategia focalizada que busca anticipar, identificar y afectar a quienes participan en actividades criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana.

En las últimas 24 horas, la Policía dio a conocer que logró la captura de 31 personas por diferentes delitos en medio de las redadas que vienen realizando en las diversas localidades.

“De estas, 30 fueron capturadas en flagrancia y una mediante orden judicial, evidenciando la capacidad de reacción y despliegue de las unidades policiales en los diferentes sectores de Barranquilla y su área metropolitana”, precisó.

Durante estas acciones operativas, los uniformados también lograron incautar tres armas de fuego y más de 95 gramos de estupefacientes.

De igual manera, se logró la recuperación de cuatro motocicletas que habrían sido hurtadas, así como de mercancía avaluada en más de 20 millones de pesos.

Adicionalmente, las unidades policiales realizaron la incautación de mercancía por un valor superior a los 12 millones de pesos.

Cifras a la baja

La ofensiva institucional también se refleja en el comportamiento de los delitos que afectan directamente la convivencia y seguridad ciudadana. En este sentido, de acuerdo con las autoridades, se registra una reducción del 8 % en el hurto a personas, del 17 % en el hurto de vehículos y del 30 % en el hurto de motocicletas.

“El Plan Cazador mantiene una presencia permanente en calles, barrios, sectores comerciales y demás escenarios estratégicos y focalizados, fortaleciendo la capacidad institucional para actuar de manera oportuna y contundente contra los actores criminales”, sostuvo la Policía.

Policía hace controles en Barranquilla. Foto: SEMANA.

Desde la Policía sostuvieron que “continuarán desarrollando acciones enmarcadas en una lucha frontal contra el delito, fortaleciendo la ofensiva operacional y las capacidades institucionales”.

Por su parte, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que “nuestro esfuerzo es permanente y constante. Nuestro compromiso y nuestro único objetivo es garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Hombre pretendía atracar, lo persiguió la Policía, intentó desarmarlos y terminó baleado en Barranquilla

Asimismo, invitó a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o actividad criminal a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.